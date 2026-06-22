De Delicias al Casco Antiguo: los cuatro locales de Zaragoza con solete de verano de la Guía Repsol

La Guía Repsol ha publicado la lista con 250 bares, restaurantes y chiringuitos en toda España ideales para desayunar, comer o tomar algo durante este verano. La novedad en esta ocasión es que esos soletes han sido otorgados en base a la elección de 60 famosos relacionados con el mundo de la cultura, que han otorgado a cuatro locales de Zaragoza este reconocimiento.

Esta selección nació en el año 2021 como forma de apoyar a la hostelería en un momento en el que estaban activas las restricciones por la pandemia de covid-19. La Guía reserva sus soletes para aquellos lugares que recomendarías a un amigo "por su propuesta apetecible, solvente y asequible, idóneos para disfrutar de la gastronomía" pero sin perder "su carácter cotidiano".

Una de las esencias de esta edición estival es valerse de expertos gastronómicos repartidos por todo el territorio nacional que se encargan de rastrear y seleccionar a esos pocos elegidos, independientemente de su localización, ya sea en las principales ciudades o en el pueblo más recóndito. Esos especialistas han sido, en esta ocasión, caras de sobras conocidas como la escritora Elvira Lindo, las actrices Silvia Abril o Leonor Watling, el presentador Carlos Sobera, el grupo Arde Bogotá o el rapero Kase.O.

Los cuatro nuevos soletes en Zaragoza

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento” dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

Ha sido precisamente el MC zaragozano el que ha incluido a los nuevos representantes aragoneses en la lista de la Guía Repsol. Han sido cuatro: 5 Pedacitos, en el barrio Jesús; Amblas, en Delicias; La Bokatería, en el Casco Antiguo, y Mesón Los Charros, en avenida Cataluña.

Fachada del resturante Amblas de Zaragoza / Laura Trives

El último en abrir sus puertas de esa selección, durante la pasada Semana Santa, fue la Bokatería. El establecimiento ofrece una amplia carta que incluye también salchichas, burgers, tostadikas y raciones, tanto para comer ahí mismo como para pedir a través de Whatsapp para recoger en el local.

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En el otro lado se encuentra mesón Los Charros, uno de los templos del almuerzo en Zaragoza, abierto en 1981. "Tenemos cualquier producto de temporada, aunque algo especial que tenemos y ofrecemos es el jamón de Salamanca, que lo traemos desde allí porque es la tierra de nuestro padre", comentaba a este periódico Sergio Elena, copropietario del establecimiento.