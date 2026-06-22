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Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

Un fuego originado al arder la impermeabilización de un muro de contención genera una columna de humo visible a kilómetros de distancia. El ayuntamiento asegura que no ha habido daños personales, solo materiales

Vídeo | Una aparatoso incendio en las obras de La Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

Vídeo | Una aparatoso incendio en las obras de La Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

X / OBRAS DE LA ROMAREDA

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Carlota Gomar

David López

Zaragoza

Un aparatoso incendio en el interior de las obras de construcción de la nueva Romareda ha sobresaltado a los vecinos de Zaragoza este lunes por la mañana. Una columna de humo visible a kilómetros de distancia disparó todas las alarmas por una incidencia inesperada que, según el ayuntamiento, solo era un conato que se contuvo con rapidez sin causar daños personales.

El fuego se ha originado esta mañana en las obras del estadio de La Romareda, en Zaragoza, durante los trabajos de instalación de tela asfáltica en la zona del córner suroeste, en la zona más próxima al paseo Isabel la Católica. El incidente, "de carácter puntual y menor" según el consistorio, se habría originado "durante las labores de termosoldadura empleadas para la colocación de este material en un muro de contención".

Columna de humo del incendio que ha tenido lugar esta mañana en las obras del estadio.

Columna de humo del incendio que ha tenido lugar esta mañana en las obras del estadio. / EL PERIÓDICO

La presencia de humo ha generado alarma en el entorno del recinto, actualmente inmerso en los trabajos de construcción del nuevo estadio de fútbol. No obstante, según fuentes municipales, el episodio no ha causado daños materiales, heridos ni problemas asociados. Sin embargo, las consecuencias de este incendio son visibles en el desarrollo de estas obras, que ya muestran la estructura de hormigón del futuro Gol Sur y en una zona donde se está empezando a trabajar en las del resto de gradas, también la afectada, en la zona sureste.

Tras detectarse el conato, se han activado los protocolos de seguridad y salud laboral previstos para este tipo de situaciones, que han funcionado "sin mayores incidencias", ha remarcado el ayuntamiento en su comunicado oficial. El propio personal de la obra ha intervenido de forma inmediata y ha logrado controlar la situación.

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Bomberos de Zaragoza también se ha desplazado hasta el lugar, tal y como establecen los protocolos y avisos de emergencia, aunque finalmente no ha sido necesaria su participación activa. Fuentes municipales insisten en que se trata de un incidente menor y común en obras en las que se trabaja con tela asfáltica. El suceso no ha afectado al desarrollo general de las obras, que continúan con normalidad.

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