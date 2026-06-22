Mercazaragoza impulsa un ere para al menos 20 trabajadores por la crisis del matadero municipal

La sociedad pública Mercazaragoza, que comparten el Ayuntamiento de Zaragoza (con el 52% del accionariado) y la empresa estatal Mercasa (el 48% restante), no ha podido resistir el impacto que está suponiendo la pérdida, en octubre del año pasado, del mejor cliente de su matadero, JC Global, que representaba casi la mitad de la producción. Cuando está a punto de superar el ecuador de 2026, y nueve meses después de aquel revés inesperado, la junta directiva de la sociedad acaba de aprobar la necesidad de afrontar un expediente de regulación de empleo (ere) con el que serán despedidos al menos 20 de sus 81 trabajadores.

El motivo que se va a esgrimir es la caída de la producción del matadero y la necesidad de ajustes en los gastos que pongan a salvo las finanzas de toda la entidad, que toda su historia ha dado beneficios pero que el año pasado lo cerró por primera vez con pérdidas después de que la marcha de esta empresa supusiera un agujero de 1,2 millones de euros en las cuentas del ejercicio, solo por el efecto que tuvo en los últimos tres meses del año.

Mercazaragoza ha dado luz verde a negociar un ere con el comité de empresa, que ya fue tanteado hace un mes, aproximadamente, sobre la posibilidad de ofrecer condiciones económicas muy ventajosas a los empleados que superaran los 58 años. Son veinte en total, y al parecer fue trasladado a la asamblea de trabajadores, que no lo vio con malos ojos si esas compensaciones cubren sus expectativas. De hecho, según ha podido saber este diario, hasta cuatro empleados más, con menos edad, estarían dispuestos a analizar su salida voluntariamente, elevando la cifra a 24, si esas condiciones económicas también les satisfacen. Aunque en el análisis que se hace del contexto que vive la caja de la sociedad, la cifra debería ser mayor y superar el 40% de la plantilla para garantizar la estabilidad futura y no sufrir más de lo necesario este año.

Pérdidas de más de 200.000 euros

Pero desde el Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, su máximo responsable en Mercazaragoza, más allá de la alcaldesa, que la preside, siempre ha remarcado públicamente que el mantenimiento del empleo era la prioridad en este momento tan complicado generado por la marcha del mejor cliente del matadero. El problema es que en lo que va de año, las cuentas ya están sufriendo en exceso y la sociedad pública ya cerró el pasado mes de mayo arrojando pérdidas de más de 200.000 euros.

Mercazaragoza cerró el pasado mes de mayo arrojando pérdidas de más de 200.000 euros / Mercazaragoza

Y no solo eso, este es el balance el negativo de todo Mercazaragoza, tras el que hay un rendimiento muy desigual entre el matadero, que arrastra pérdidas de 1,2 millones de euros en cinco meses (lo mismo que en los tres últimos de 2025, con lo que hay una mejoría) y que han devorado el millón de euros de beneficios que sí han dado el resto de actividades, hasta arrastrar a un cierre en negativo global.

El escenario es complicado para uno de las pocas sociedades de estas características que se mantienen en España con un matadero en su entramado. Solo Valencia y Murcia resisten junto a Zaragoza con un modelo en peligro de extinción solo en lo que respecta a instalaciones alimentaria de gestión pública. En el caso de la capital aragonesa, sobre todo, por el mimo con el que se cuida al ternasco de Aragón y a un gran productor como Grupo Pastores, que no solo aporta una gran cantidad de trabajo y rendimiento, sino que es una marca de calidad en toda la comunidad y fuera de las fronteras aragonesas.

Una solución urgente, en julio

Pero la marcha de JG Global ha tensionado muchísimo la situación económica de una de las sociedades públicas del Ayuntamiento de Zaragoza que eran más boyantes. Preocupa el balance antes del ecuador de 2026, en el que tradicionalmente ha sido el mejor tramo del año en cuanto a volumen de ingresos, pero también el flujo de caja, a la vista de una evolución que presentaba una segunda mitad del año que podía ser catastrófica si no se tomaban decisiones. Y esta solución ya está sobre la mesa de la dirección, apoyada por el propio ayuntamiento y Mercasa, como primera medida de calado a la que seguirán otras para ajustar los gastos al volumen de ingresos actual.

En este sentido, a nadie se le escapa que esta situación de Mercazaragoza tensa mucho la relación actual del consistorio con la sociedad estatal Mercasa, que trabaja con la necesidad de conseguir márgenes de beneficio para justificar su implicación con cualquier proyecto local de esta envergadura y características. Con unas instalaciones como las de Zaragoza que han visto, nueve meses después de la marcha de JG Global, que es muy complicado encontrar otro productor que cubra semejante volumen de producción para el matadero. Y que hay que adaptarse a la nueva realidad tocando esa línea roja del empleo que defendía el consistorio.

Aunque se quiere una solución negociada y que en ningún caso sea traumática para los trabajadores, muchos de ellos vinculados a Mercazaragoza desde hace décadas. En cualquier caso, lo que es seguro es que tendrá que resolverse de forma urgente, se calcula que a mediados de julio podría hacerse efectivo, o debería, y que hay que empezar a hablar con el comité ya, probablemente a partir de esta misma semana.

Se descarta la externalización

Respecto al cambio de rumbo en Mercazaragoza, en lo referente a la actividad, no se va a dejar de buscar clientes. Desde luego no está sobre la mesa la opción que ya adoptaron otras ciudades en el pasado de externalizar el negocio. Y lo ocurrido con JG Global servirá como lección, ya que esta empresa, que ahora está ya trabajando con mataderos de otras ciudades españolas, recibió una importante atención sin que hubiera realizado ninguna inversión en la planta zaragozana como mejora y compromiso con la sociedad pública, no como sí han hecho otros.

Al final de lo que se trata es de llegar al final de este ejercicio con una foto fija mucho más ajustada y dar viabilidad a un proyecto como Mercazaragoza que cerró el año 2024 con 9.962.250,97 euros de ingresos y que el año pasado cayó a los 8,8 por la marcha inesperada de su mejor cliente, una caída del 13% provocada en esa recta final de 2025 que todavía sigue y que hay que remontar como sea de forma urgente. n