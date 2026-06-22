La nueva Romareda podría incluir una residencia, pero no se estrenaría hasta después del Mundial de 2030

La nueva Romareda será mucho más que el futuro estadio del Real Zaragoza, esté en la categoría que esté. El campo de fútbol que está construyéndose en la capital aragonesa, cuyas obras siguen el cronograma previsto, quiere convertirse en un nuevo punto de referencia en la ciudad con capacidad de atraer público y actividades todos los días del año. De ahí que dentro del estadio se hayan incluido unos 20.000 metros cuadrados de usos terciarios, una superficie que si bien todavía no se sabe a qué se destinará, comienza a tomar forma en los despachos. Aunque ha surgido un inconveniente: la FIFA.

Según ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una entrevista en exclusiva para este diario, los estudios previos encargados por la sociedad Nueva Romareda apuntan a la posibilidad de construir una residencia en esa zona terciaria, "ya sea de estudiantes o de trabajadores", con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento en la capital aragonesa. Asimismo, podrían incluirse también instalaciones dedicadas a la formación y la educación, si bien será el propio mercado y las empresas interesadas en ocupar este espacio las que acabarán definiendo estos usos.

Las rentas obtenidas por el alquiler de estos miles de metros cuadrados será una de las principales fuentes de ingresos de la sociedad Nueva Romareda y el problema es que la FIFA puede pedir que los estadios que acojan partidos del Mundial de 2030 no contengan ningún uso ni instalación que no sirva a los intereses o fines de la cita mundialista, por lo que existe la posibilidad de que las zonas terciarias no puedan inaugurarse hasta que termine el campeonato que están ya organizando España junto con Portugal y Marruecos. Es decir, que cabe la posibilidad que aunque el estadio esté terminado en agosto del año que viene, haya una parte del edificio que no se pueda usar hasta otoño de dentro de cuatro años.

Estado de las obras de La Romareda. / PABLO IBÁÑEZ

No obstante, la decisión del máximo organismo del fútbol mundial todavía no es firme. Sobre esta cuestión, y otras tantas, van a tener la oportunidad de conversar los técnicos a cargo del proyecto de la Nueva Romareda con los responsables de la FIFA en un encuentro organizado por la Federación Internacional en Dallas, EEUU, con representantes de las ciudades que albergarán partidos del Mundial de 2030.

A este encuentro, agendado a principios del próximo mes de julio, acudirán el gerente de la sociedad Nueva Romareda, Martín Fuica, y el funcionario del área de Alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza que se está encargando de los asuntos relacionados con el Mundial y la candidatura. El objetivo es que puedan observar en vivo cómo se organiza una ciudad como Dallas, que acogerá nueve partidos del campeonato en un estadio con capacidad para más de 70.000 aficionados y que es el hogar de los Dallas Cowboys, cinco veces ganadores de la Super Bowl.

Allí los representantes de la candidatura zaragozana podrán negociar con la FIFA la posibilidad de poder usar el estadio durante el Mundial para acoger partidos mientras se utilizan las zonas terciarias del edificio, ya sea como residencias o en la forma que acabe tomando este área comercial que, aunque estará dentro de la nueva Romareda, está diseñado como un edificio exento y aparte del resto de espacios del campo de fútbol situado junto a la tribuna que da al paseo Isabel la Católica. Es decir, esta zona comercial estará detrás de la fachada del estadio pero funcionará como un edificio independiente que cuenta, incluso, con unaparcamiento propio.

Y es que si la FIFA no da su brazo a torcer, la sociedad Nueva Romareda podría tener que modificar su calendario de aportaciones y de amortización de la inversión ya que el nuevo estadio, que en principio estará terminado hasta el año que viene, tardará tres años más en poder comenzar a generar ingresos fruto del alquiler de esas zonas terciarias. "Obviamente no es lo que queremos, pero el Mundial nos marca mucho. Vamos a intentar evitarlo porque me parece que lo lógico sería poder adjudicarlo y desvincularlo del resto del estadio. Pero ahora mismo todavía no tenemos confirmación de la FIFA", explica la alcaldesa. Esa confirmación llegará en el viaje a Dallas.

Terraza sobre el edificio de zonas terciarias de La Romareda. / IDOM

Esta no es la única cuestión impuesta por la Federación Internacional de Fútbol para los estadios que acojan partidos del Mundial. Los campos de fútbol deben retirar toda la publicidad de marcas ajenas a los contratos de la FIFA, así como los nombres que incluyan empresas. Por tanto, la nueva Romareda, que recibirá el nombre de Ibercaja Romareda, no podrá denominarse así durante el Mundial y deberá ocultar el logo del banco aragonés.

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Esta cuestión está ya prevista en el contrato de namimg entre Nueva Romareda SL e Ibercaja, que es otra de las fuentes de ingresos de la sociedad además de, precisamente, el alquiler de las zonas terciarias y el canon que debe pagar el Real Zaragoza por usar el campo de fútbol y las zonas denominadas coadyuvantes, esto es, aquello que guarda relación con el fútbol como el museo y las oficinas del club. Si el club no consigue ascender, ese canon seguirá siendo un 75% más bajo de lo previsto para la Segunda División, una situación que si se acaba uniendo al no de la FIFA de poder utilizar esa zona comercial retrasará unos cuantos años el retorno de la inversión realizada por los socios, sobre todo de la parte pública, que es quien pone más.