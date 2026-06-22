Las obras del Portillo ponen a prueba al bus urbano de Zaragoza: "Hemos tardado 20 minutos en hacer un tramo que se recorre en dos"

Hace una semana que las obras que se están desarrollando en el Portillo entraron en una nueva fase, con más efectos en el tráfico. En el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza eran conscientes de que las nuevas limitaciones iban a provocar importantes retenciones, sobre todo los primeros días, puesto que por el paseo María Agustín circulan a diario 26.000 coches, al ser uno de los puntos con más tráfico de la capital.

No se equivocaban. Si no, que se lo pregunten a los conductores del autobús urbano, que se han topado con atascos de hasta 20 minutos. "No sucede siempre porque el tráfico varía, pero en horas punta ha habido compañeros que han tardado 20 minutos en hacer un tramo que de normal hacen en dos", explica el presidente del comité de Avanza, Raúl Cabeza, que insta a la empresa y al consistorio a actualizar las frecuencias para que se adecúen a la realidad.

Plano detallado con los desvíos motivados por las obras. / Ayuntamiento de Zaragoza

Precisamente, es lo que ha hecho el área de Movilidad en las tres líneas más afectadas por los cortes y desvíos. En concreto se han actualizado en las líneas 22, 35 y 41. Las obras que se están desarrollando en el corazón de la ciudad -Portillo, avenida Valencia, el Coso y la plaza San Miguel- afectan a 14 líneas de autobús urbano, un tercio del total, con 37 rutas distintas. Algunas de ellas, como la 22, la 35 o la 38, coinciden además en dos obras de forma simultánea, dada su cercanía.

Según el representante de los trabajadores de Avanza, la semana pasada, uno de los conductores de la línea 52 tardó 26 minutos en recorrer solo Conde Aranda, cuando normalmente invierten 31 minutos en hacer el recorrido completo desde la Puerta del Carmen hasta Miralbueno. "Se encontró con un atasco en plena hora punta, por lo que el servicio se vio alterado", explica.

Otro ejemplo. Otro conductor, este, de la línea 22, tardó 20 minutos en recorrer el entramado de Anselmo Clavé. "Tenemos que hacer el mismo recorrido pero con obras, limitaciones de carriles y atascos en el mismo tiempo de siempre", critica Cabeza, que admite que se han ampliado las frecuencias en estas tres líneas, pero de forma "insuficiente".

Desde el ayuntamiento matizan que se han analizado todas las líneas afectadas por obras y, en las que técnicamente se ha considerado necesario porque la distancia del nuevo recorrido lo justificaba, se han modificado los tiempos de recorrido. Subrayan que una cosa son los desvíos y otra la densidad del tráfico y la regularidad de paso, por lo que no en todos los casos es necesario modificar los tiempos estimados.

"Tenemos que hacer el mismo recorrido pero con obras, limitaciones de carriles y atascos en el mismo tiempo de siempre"

Es más, mientras que los dos o tres primeros días el desvío de María Agustín complicó la circulación, conforme los conductores fueron optando por itinerarios alternativos que les garantizan una mayor regularidad, se fueron mitigando los problemas. Añaden, además, que las vacaciones escolares van a rebajar mucho la intensidad del tráfico, que seguirá reduciéndose de forma progresiva durante todo el verano.