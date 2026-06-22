La polémica por la implantación del VioGén en Zaragoza no cesa: los sindicatos de la Policía Local amenazan con movilizaciones si no se reabre la negociación

Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza han anunciado este lunes que se movilizarán en los próximos días, empezando por el pleno del próximo jueves, si el Gobierno municipal del PP no reactiva la negociación sobre la implantación del sistema VioGén en la capital aragonesa. Así lo han dado a conocer este lunes después de que el consistorio diese por zanjadas las conversaciones la pasada semana, que concluyeron con un nuevo cálculo sobre los pluses económicos a los agentes que integrarán la nueva Unidad Égida, que debe estar constituida, como tarde, en febrero de 2027.

En ese sentido, la reivindicación principal de las organizaciones sindicales consistía en que estos policías cobrasen un extra similar al de otras unidades que tienen disponibilidad telefónica ininterrumpida fuera de su horario habitual de trabajo, un criterio que desde el ayuntamiento no consideran válido al existir distintas connotaciones en sus funciones. La primera propuesta del consistorio dejaba ese extra en 42 euros mensuales, por los más de 300 que solicitaban los sindicatos.

En la última negociación, el pasado jueves, uno de los sindicatos, CSL, propuso recalcular esa cifra de 42 euros en base al incremento porcentual de los delitos relacionados con la violencia de género desde 2022. Y es que ese es el año que toman como referencia en la plaza del Pilar, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo sobre las condiciones de la UFAM de Canarias. En relación a esto, el plus se quedaba en 94,65 euros mensuales, una cifra que las organizaciones siguen considerando insuficientes.

Más allá del valor económico de ese extra para los agentes, la parte social achaca al ayuntamiento que diese por cerrada la negociación "sin acuerdo y sin que la propuesta fuera sometida a votación". Lamentan asimismo que esos 94,65 euros no fuesen mencionados en la última reunión, el pasado jueves, y matizan que "nunca han pretendido retrasar la puesta en marcha de la unidad". "Al contrario, siempre hemos solicitado acelerar la negociación", añaden, antes de concluir: "Según las condiciones impuestas, las y los agentes percibirán menos de la mitad de la cuantía que recibe el personal de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que desarrolla funciones similares en materia de violencia de género".

Segunda carta a Chueca

Es por todo ello que, como ya hiciesen la pasada semana, varios de los sindicatos han enviado una carta formal a la alcaldesa, Natalia Chueca, pidéndole que asuma "personalmente" la negociación. "Nuestra intención es negociar y que la mesa no se cierre", sostienen fuentes sindicales. En caso de no recibir respuesta afirmativa desde Alcaldía, será cuando se movilicen, primero en el pleno y sin descartar ir a mayores posteriormente.

Desde el ayuntamiento, por su parte, insisten en que la negociación está cerrada y que la Jefatura de la Policía Local ya tiene las instrucciones para iniciar el proceso de selección. "La unidad continúa pese a la politización que pretenden hacer los sindicatos", remachan fuentes municipales. Precisamente, la formación debe empezar después del verano, por lo que las organizaciones consideran que todavía hay "margen" de tiempo.

Noticias relacionadas

En ese aspecto, la representación sindical insiste en su rechazo a que los nueve puestos se cubran "mediante libre designación" y pide que la selección del personal se rija por los principios de "igualdad, mérito y capacidad". La carta a Chueca la firman hasta siete organizaciones sindicales: CCOO, CSIF, CSL, Forzapol, OSTA, STAZ y UGT.