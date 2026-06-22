Así ha quedado el córner dañado por un incendio en las obras de la nueva Romareda

Una gran columna de humo procedente de las obras de la nueva Romareda ha sobresaltado a primera hora de este lunes a los vecinos de Zaragoza. El conato de incendio, que ha sido rápidamente sofocado, ha afectado a la esquina suroeste, junto al paseo Isabel la Católica, en la zona del córner donde se estaba instalando la tela asfáltica. El suceso no ha pasado a mayores y los operarios ya trabajan con normalidad.

La principal imagen que han dejado es una zona chamuscada en ese córner, cuando al instalar la tela asfáltica, para lo cual se utiliza la termosoldadura, se ha originado ese pequeño conacto de incendio. Los Bomberos de Zaragoza han acudido también a la zona, aunque ha sido sofocado por los propios trabajadores siguiendo los protocolos de seguridad y salud laboral y los agentes no han tenido una participación activa.

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En imágenes | Así han quedado las obras de la Romareda tras el aparatoso incendio de esta mañana / Laura Trives

Desde el ayuntamiento explican que este pequeño incidente es "común" en este tipo de instalaciones y que ha sido de "escasa magnitud", afectando a unos pocos metros de la tela, sin conllevar "ni retrasos, ni paralizaciones" en los trabajos, que siguen desarrollándose con normalidad en el estadio. El humo, de hecho, ha sido más visible al ser la tela de materiales como el betún.