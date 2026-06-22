El refugio gastronómico de Juanjo Bona está en el centro de Zaragoza: "Nuestra casa es vuestra casa"

Antes de sorprender al público del pabellón Príncipe Felipe con su aparición junto a Pablo Alborán, Juanjo Bona hizo una parada mucho más pausada. El cantante aragonés eligió el Novo Maite Anduriña para comer junto a Héctor Añón, convirtiendo este restaurante del centro de Zaragoza en el preludio de una noche muy especial.

La elección no es casual. Desde que iniciara una nueva etapa en noviembre de 2025, el antiguo Maite se ha reinventado sin perder su esencia en la plaza San Pedro Nolasco n.5, en pleno casco antiguo. Bajo la dirección del jefe de sala Pepe Romero y el chef David Blas, el restaurante ha construido una propuesta gastronómica que mira a Aragón desde la tradición, pero deja entrar la brisa del Atlántico con claros guiños a Galicia.

Su cocina gira alrededor del producto de proximidad y del sabor como principal argumento. En sus menús degustación conviven ingredientes aragoneses con sello de calidad, como la panceta de Teruel IGP, la trucha del Pirineo, la borraja o el aceite de Maella, junto a elaboraciones de inspiración marinera como la vieira con coliflor, la merluza a la bilbaína, la corvina en salsa verde o el ravioli de gamba roja. Un viaje gastronómico que conecta el valle del Ebro con el mar sin renunciar a la identidad de ninguno de los dos territorios.

Esa filosofía también se respira en el propio nombre del establecimiento. Maite significa "querida" en euskera y anduriña, "golondrina" en gallego, un ave que simboliza el regreso al hogar. Un concepto que Pepe Romero quiso trasladar a Juanjo Bona y Héctor Añón tras su visita.

"Hoy han vuelto al nido dos almas y dos corazones libres como 'anduriñas' y hemos sido enormemente felices", escribió el jefe de sala en sus redes sociales junto a una fotografía con ambos. El mensaje continúa con una reflexión cargada de simbolismo: "Volar no es huir, es reencontrarse con uno mismo. Es elegir sanar, abrir las alas y descubrir que el horizonte es infinito cuando decides vivir sin ataduras", antes de concluir con una invitación que resume el espíritu del restaurante: "Ya sabéis dónde tenéis vuestro nido donde poder descansar y disfrutar entre vuelo y vuelo. Nuestra casa es vuestra casa".

Las palabras no pasan desapercibidas si se tiene en cuenta que Anduriñas da título a una de las canciones más íntimas de Juanjo Bona, donde la golondrina representa precisamente la libertad y la búsqueda de un lugar propio.

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Horas después de esa comida, el artista volvía a emocionar al público zaragozano al aparecer por sorpresa en el concierto de Pablo Alborán para interpretar dos temas junto al cantante malagueño. Entre ambos momentos quedó una imagen que resume el nuevo carácter del Novo Maite Anduriña: un restaurante que, más allá de su propuesta gastronómica, aspira a convertirse en un lugar donde el producto, la hospitalidad y las historias compartidas se sienten tan importantes como lo que llega al plato.