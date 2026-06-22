Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes

Todo el mundo habla de Cabo Verde. El país africano se ha convertido en la selección más simpática del Mundial después de haber empatado contra España y Uruguay dependiendo ahora de sí misma para pasar a la siguiente ronda. El combinado entrenado por Pedro Leitão se enfrentará en la última jornada de la fase de grupos a Arabia Saudí y tiene opciones de ser segunda de grupo o una de las mejores terceras.

La hazaña de Cabo Verde, y también la de Curazao, ha servido para llamar la atención de todo los aficionados al fútbol y la actuación en el Mundial tendrá sus efectos económicos en un futuro no muy lejano con el turismo como principal activo. El archipiélago africano, que fue colonia de Portugal hasta 1975, se ha sabido promocionar turísticamente en España durante los últimos meses. Son cada vez más las personas las que se han visto atraídas por las playas y los espectaculares paisajes de Cabo Verde a donde despegan cada día vuelos desde muchos aeropuertos del país.

Panorámica de la Isla de Sal en Cabo Verde / SERVICIO ESPECIAL

Algunos aragoneses han aprovechado los vuelos chárter impulsados desde 2024 por las diferentes agencias desde Zaragoza para conocer los encantos de la isla de Sal, las dunas de Boa Vista y el ambiente de la capital Praia. Este verano tampoco falla en la parrilla de vuelos ese chárter con destino a Cabo Verde en pleno mes de agosto -del 8 al 15- con la isla de Sal como destino principal.

Aprovechando su buen clima durante todo el año, los aragoneses van a poder conocer todos los encantos de Cabo Verde este próximo invierno gracias a un vuelo semanal que conectará Zaragoza con la isla de Sal, con escala en las Islas Canarias, a partir de noviembre. El primer vuelo desde la capital aragonesa con destino a la principal isla turística del archipiélago africano despegará el próximo 31 de octubre a las 19.10 horas y aterrizará en su destino a las 1.30 horas tras una escala de aproximadamente dos horas en Las Palmas de Gran Canaria.

Según informa Binter en su página web, el vuelo con conexión entre Zaragoza y Cabo Verde estará disponible todos los sábados desde principios de noviembre hasta mediados de marzo. Los billetes ya están disponibles para su compra en el portal oficial de la aerolínea canaria desde 185 euros, una tarifa que incluye un equipaje de mano de hasta 8 kilogramos.

Vozinha, el portero de la selección ha sido uno de los mejores embajadores de Cabo Verde / EFE

La isla de Sal es la gran puerta de entrada turística a Cabo Verde y concentra algunos de los paisajes más reconocibles del archipiélago. Su principal reclamo está en Santa María, una localidad costera con largas playas de arena blanca, aguas turquesas, hoteles, restaurantes y un ambiente muy marcado por los deportes acuáticos. Desde allí se pueden visitar las salinas de Pedra de Lume, situadas en el cráter de un antiguo volcán, donde los visitantes flotan en aguas con alta concentración de sal, o acercarse a Buracona para descubrir el conocido Olho Azul, una piscina natural que, con la luz adecuada, adquiere un intenso tono azul.

Binter acerca África a Zaragoza

La conexión aérea con Cabo Verde se enmarca en la apuesta que Binter está realizando por convertir sus bases en Gran Canaria o Tenerife en una puerta de entrada hacia África desde aeropuertos como el de Zaragoza permitiendo a los viajeros conocer países del continente sin necesidad de desplazarse hasta Madrid o Barcelona. Ese modelo de conexión convierte al archipiélago canario en una especie de hub natural entre la Península Ibérica y varias capitales africanas.

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Un avión de Binter en un aeropuerto / PEXELS

En esa estrategia aparecen nombres como Dakar, Nuakchot o la propia isla de Sal, tres destinos que Binter quiere acercar al mercado aragonés aprovechando la demanda potencial que existe no solo en Zaragoza, sino también en el conjunto del Valle del Ebro aprovechando también el vacío dejado por Ryanair y sus constantes recortes. La fórmula utilizada por Binter permite viajar desde Zaragoza a Senegal, Mauritania o Cabo Verde abriendo nuevas oportunidades tanto para el turismo como para los desplazamientos familiares, profesionales y de negocio entre Aragón, Canarias y el continente africano.