El barrio de Zaragoza que transforma su 'hoguera' de San Juan en plena ola de calor: "No os olvidéis el bocadillo"

Los barrios de Zaragoza afrontan hoy una celebración de la Noche de San Juan atípica, en la que las tradicionales hogueras no alumbrarán una de las noches más mágicas del año. La alerta roja por el elevado riesgo de incendios forestales en la comunidad y las altas temperaturas que se están registrando en la capital aragonesa han llevado al ayuntamiento de la capital aragonesa a suspender las trece fogatas previstas entre el pasado sábado y este martes, la propia noche de San Juan, en distintos distritos de la ciudad.

Ante esta situación, algunas entidades vecinales, como la de Torrero, esperan mantener su fogata, programada para este viernes, ya que la alerta roja por riesgo de incendio decae esta medianoche y se prevé un alivio de las temperaturas de cara al fin de semana. Otros barrios, en cambio, han optado por tirar de creatividad para evitar suspender una fiesta de carácter popular que cada año reúne a cientos de vecinos para dar la bienvenida al verano, ya con las vacaciones escolares en marcha y muchos zaragozanos contando los días para irse de viaje.

Uno de estos barrios ha sido La Jota. La asociación vecinal del distrito y la avenida Cataluña ha decidido celebrar la Noche de San Juan, aunque respetando la falta de autorización municipal para encender fuego. Para ello, han organizado “una hoguera distinta” en el lugar habitual, la plaza de la Albada, en la que no faltarán la música, el buen ambiente y la convivencia vecinal. La cita servirá, además, como reivindicación. Se instalará una mesa con instancias para reclamar que retiren las vallas y amplíen la zona verde de la piscina.

Noche de San Juan 2026 en La Jota

La fiesta de San Juan de La Jota 2026 comenzará esta tarde a las 19.30 horas con la actuación de la batucada Samba da Praça para ahuyentar los malos espíritus. A continuación tendrá lugar la lectura del pregón, a cargo de Víctor A. Hidalgo, vecino del barrio, cantante, compositor, adiestrador de perros y escritor. Tras ello, como viene siendo habitual, se procederá al nombramiento de los Joteros de Honor 2026, un reconocimiento que en esta ocasión ha recaído en Chelo Pardo, trabajadora social del C.S. La Jota, y Demetrio Morato, vecino, socio de la entidad vecinal y luchador incansable por el barrio.

Noticias relacionadas

A las 21.00 horas, momento en el que estaba previsto el encendido de la tradicional pira de San Juan, se procederá al encendido de la manguera para refrescar a los asistentes ante las sofocantes temperaturas que se esperan durante toda la jornada del martes y también de madrugada en la capital aragonesa. Los organizadores invitan a todos los vecinos a acudir con pistolas de agua para sumarse a la fiesta, así como con bocadillos. La bebida (refrescos) correrá a cargo de supermercados Alcampo, que colabora en la celebración. El broche final de la velada lo pondrá un concierto de rap de Víctor Hidalgo.