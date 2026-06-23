Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza

Zaragoza es una isla de calor en el centro de Aragón. Y el centro de Zaragoza es una isla de calor en la ciudad. Así queda reflejado en los mapas que los investigadores de la Universidad de Zaragoza han publicado esta semana: el rojo intenso cada vez es más habitual y más intenso. Las temperaturas más elevadas se alcanzan en la zona centro, casco histórico y vecindad del barrio Delicias y barrio de Las Fuentes, zonas "de edificación compacta, importante volumen construido y elevado grado de ocupación del suelo".

De media, el centro de la ciudad siempre está 1,6 grados por encima del resto de áreas urbanas. En El clima urbano de Zaragoza: la isla de calor, los investigadores señalan que en este contexto sobresalen "el entorno del Coso, plaza de España, prolongación hacia la avenida de Madrid, Gran Vía, avenida de Goya y zonas próximas a la intersección entre el camino de las Torres y Miguel Servet". De este modo, aunque el río Ebro "constituye una frontera nítida de ambiente más fresco o frío, según la época del año" realmente no evita que la zona de aumento de temperatura se proyecte en parte hacia el norte, en dirección a los barrios del Arrabal y La Jota.

"Conforme nos distanciamos de este núcleo cálido, la isla se modera como consecuencia de la menor ocupación del suelo, la mayor presencia de espacios abiertos y la propia topografía de la ciudad", expresan los autores de la publicación. Así ocurre en dirección a la avenida Gómez Laguna, Montecanal, la carretera de Valencia, los montes de Torrero, Miralbueno, Oliver, Valdefierro y también en Juslibol y Parque Goya. "En contacto con el medio rural circundante, el efecto urbano sobre las temperaturas disminuye rápidamente y la isla de calor atmosférica desaparece", destacan.

De hecho, la realidad urbana de Zaragoza, sin prácticamente periferia urbana, hace que este comportamiento anómalo en las temperaturas se quede acotado en el núcleo de la capital. "En la periferia urbana, el contorno de la isla es muy sinuoso y presenta además claras disimetrías entre la zona oriental, de ambiente más cálido, y la occidental, en general más fresca", destacan en la publicación. "Hacia el sudoeste, el descenso térmico es rápido, como puede apreciarse siguiendo un eje teórico desde el entorno de la avenida de Goya y Gran Vía hacia Montecanal y Valdespartera.

Gradiente moderado

Condiciones similares se observan en el noroeste, en la salida hacia la carretera de Logroño, donde estimamos que, por el corredor abierto del río Ebro, se canaliza el aire frío exterior, a modo de gran lengua que entra prácticamente hasta el barrio de la Almozara. En cambio, en el nordeste, desde la plaza de España hacia el puente de Piedra y avenida de Cataluña, el gradiente térmico es más moderado y la magnitud de la isla de calor se mantiene con pocos cambios prácticamente desde las riberas del Ebro hasta el barrio de Santa Isabel, donde se observa un bien formado islote térmico", afirman. La misma moderación se dibuja en dirección sudeste, desde el centro de la ciudad hacia Miguel Servet, Las Fuentes y la carretera de Castellón, con valores que en algunas zonas "son muy próximos a las áreas más densamente urbanas".

Zaragoza registra una intensidad media en su isla de calor urbana de 2,8 grados durante algunas noches de altas temperaturas, lo que confirma el impacto de la ciudad en el clima del entorno. Con todo, los autores califican este valor de "moderado" pues en noches "despejadas y estables" la diferencia térmica puede superar los 5 grados entre distintos barrios. Esta disparidad se refleja en registros históricos específicos. Por ejemplo, el 26 de julio de 2001, la temperatura en el Coso alcanzó los 27,9 grados mientras que en Torrero bajó hasta los 22,8. Asimismo, el 28 de febrero de 2002, se detectó una diferencia similar entre la Gran Vía, con 16,3 grados, y el barrio de Las Fuentes, que marcó 10,9.