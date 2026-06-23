Todas las ciudades a las que puedes viajar en bus desde Zaragoza por menos de ocho euros: descuentos de hasta un 90%

Viajar ha pasado a ser uno de los planes más frecuentes para los más jóvenes. Una escapada de fin de semana, una oferta de un vuelo que no se puede escapar o un Erasmus que sirve como pasarela de destinos durante, para la mayoría de los que lo han hecho, la mejor etapa de su vida estudiantil. Es por ello que desde el año 2023 la juventud tiene en sus manos una oportunidad única de viajar en verano mucho, lejos y por unos precios descabellados: el Verano Joven.

Para los que se quieren ahorrar algunos euros más los autobuses estatales son la opción idónea, con la mayoría de ciudades a su alcance por menos de 10 euros si se compra un billete sencillo. Y desde Zaragoza, una ciudad muy bien posicionada geográficamente, esas posibilidades se multiplican.

Las opciones van desde lo más típico en los alrededores de la comunidad aragonesa, hasta largas travesías para explorar rincones más alejados de tierras zaragozanas. De la mano de la compañía Alsa, como es lógico por la ubicación de Zaragoza, se puede llegar por menos de tres euros a las dos grandes ciudades de España. A Madrid apenas costaría poco más de 2 euros por unas cuatro horas de viaje, mientras que a Barcelona saldría a más o menos 1,95 euros.

Vista aérea de la ciudad de Barcelona, Cataluña, con la Sagrada Familia como elemento principal / Barcelona Card

Otra clásica playa de la costa mediterránea es la de Tarragona y Salou, paraíso para los adolescentes que acaban de terminar la Prueba de Acceso a la Universidad. En menos de tres horas y superando apenas los 2,8 euros, cualquier joven dentro del Verano Joven puede ir a pasar un fin de semana a estas dos localidades catalanas.

Norte de España y costa valenciana

Superando la barrera de los 3 euros, aunque no por mucho, otros destinos turísticos dentro de esta empresa automovilística están al remojo en el mar Cantábrico, con ciudades como San Sebastián (3,18 euros), Santander (3,30 euros) u Oviedo (de 4,8 a 7,11 euros) a tiro fijo para llegar desde Zaragoza a un módico precio. No se quedan atrás ciudades más tiradas al interior como Vitoria-Gasteiz (2,06 euros), Zamora (2,50 euros) o Bilbao (2,47 euros), que también son núcleos urbanos propios y con mucho atractivo para un viaje exprés de un fin de semana.

Para quienes busquen puntos todavía más frescos, dentro de lo que cabe, o no tengan las fuerzas suficientes para hacer el Camino, Santiago de Compostela es su sitio (7,25 euros). Eso sí, las diez horas de trayecto no te las quitará nadie.

Panorámica de Santiago de Compostela (Galicia) / Civitatis

Otra de las empresas a la que se le puede aplicar el descuento del Verano Joven a sus tarifas es Jiménez Movilidad, que además de ofrecer trayecto hasta Logroño por menos de 2 euros (1,98 euros), da la posibilidad a los zaragozanos y zaragozanas de ir a la Costa Blanca y a la Costa Cálida, paraíso de las calas y rincones donde alejarse del ruido y las grandes ciudades.

En algo más de cuatro horas ya estás en Valencia por menos de tres euros (2.97 concretamente), con la posibilidad de moverte por sus playas de Canet de Berenguer, Benicàssim o Sagunto si enlazas con otro medio de transporte. Alicante ya queda algo más lejos, unas siete horas y cuarto, pero ni siquiera por 3,90 euros ya puedes llegar hasta allí. Y finalmente está Murcia, con ciudades con su encanto propio como es Cartagena y decenas de calas a lo largo de su costa visitables gracias a su gran conexión en coche. El viaje son poco más de ocho horas y sale de media a 5,25 euros.

Una pequeña cala en la región de Murcia / Kampaoh

Cuarta edición: fechas y requisitos

Esta iniciativa propuesta por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) otorga a los ciudadanos que tengan entre 18 y 30 años la oportunidad de desplazarse ya sea en trenes, buses o incluso interrailes por tarifas muy bajas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Las promociones son las siguientes:

Trenes de media distancia y servicios de autobuses estatales (entre comunidades autónomas): 90% de descuento tanto en billetes sencillos, como en los de ida y vuelta.

(entre comunidades autónomas): 90% de descuento tanto en billetes sencillos, como en los de ida y vuelta. Servicios comerciales y trenes de alta velocidad (AVE): rebaja de un 50% del viaje con un máximo de 30 euros por billete.

rebaja de un 50% del viaje con un máximo de 30 euros por billete. Avant : descuento del 50% en billetes sencillos y en los de ida y vuelta.

: descuento del 50% en billetes sencillos y en los de ida y vuelta. Interrail de 10 días: 50% de descuento siempre y cuando se comercialice a través de Renfe.

Para conseguir estas rebajas en cualquiera de los ámbitos de este listado tienes que registrarte en la sección de la web del MITMA e introducir tus datos personales para recibir el código promocional vía SMS o correo electrónico. Puedes hacerlo en el siguiente enlace.

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Nada más recibir esta secuencia de letras y dígitos, tendrás que esperar al menos 24 horas para poder efectuar tu primera compra descontada, aunque entres y te salga la promoción ya aplicada. Los plazos de este registro llevan abiertos desde principios de junio y miles de jóvenes ya tienen sus billetes para irse de escapada durante estos meses de verano.