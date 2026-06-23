Ya se conoce la fecha para inscribirse a la ofrenda de flores de Zaragoza: estos son los principales cambios

La ofrenda de flores será un año más el acto central de las fiestas del Pilar de Zaragoza. Este año previsiblemente volverá a marcar una edición de récord, como sucede habitualmente, a pesar de que las obras en el Coso puedan complicar algunos de los accesos. Además, se esperan novedades a la hora de apuntar los grupos que participan con mejoras planteadas para facilitar la participación.

Así, el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este martes las bases reguladoras del acto religioso del próximo año. El documento ya se encuentran publicado y desde el día 1 de julio estará abierto el plazo de inscripción para grupos y asociaciones, que permanecerá activo hasta las 24:00 horas del próximo 1 de septiembre.

Entre las principales novedades de este año destaca la implantación de un sistema de control aleatorio para verificar que el número de integrantes de los grupos coincide con el declarado en la inscripción. Con este objetivo, la organización podrá distribuir acreditaciones de paso a determinados grupos en los días previos a la ofrenda, reforzando así las medidas destinadas a mejorar la planificación y la fluidez del recorrido. Asimismo, las bases establecen que los grupos deberán estar vinculados a entidades provistas de NIF y mantienen el límite máximo de 200 integrantes por inscripción. Aquellas entidades que superen esta cifra deberán dividirse en varios grupos.

Más inclusiva

La edición de 2026 da un nuevo paso en materia de accesibilidad. Por primera vez las bases recogen expresamente que tanto el recorrido de grupos como el de participantes individuales son plenamente accesibles. Además, las personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedades crónicas dispondrán de un acceso específico y controlado por la parte trasera de la lonja, habilitado entre las 8:00 y las 10:30 horas. Para utilizar este acceso será necesario solicitar cita previa entre el 1 y el 25 de septiembre a través del correo electrónico habilitado por la organización.

Recorrido de la ofrenda de flores de las próximas fiestas del Pilar de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Por otro lado, desde el consustorio recuerdan que la participación individual seguirá siendo libre y sin necesidad de inscripción previa. Como novedad, el acceso de participantes individuales se realizará por el itinerario comprendido entre las calles San Jorge, San Vicente de Paúl y Arcedianos hasta la Plaza del Pilar, permaneciendo abierto desde las 6:45 hasta las 20:00 horas. De este modo se evitarán las obras de renovación que se están desarrollando en el Coso. Con el objetivo de evitar esperas prolongadas, la organización recomienda evitar la franja comprendida entre las 10.00 y las 14.00 horas, coincidente con el momento de máxima afluencia de oferentes y con el desarrollo de los actos institucionales. Por otro lado, las personas que deseen realizar la ofrenda junto a sus mascotas podrán hacerlo preferentemente entre las 6:45 y las 9:00 horas o entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Recorridos entre obras

Los grupos volverán a incorporarse al desfile religioso desde el paseo Independencia, accediendo a la plaza del Pilar a través de los recorridos habituales por Alfonso I y Don Jaime I. La Ofrenda comenzará a las 6:30 horas de la mañana y finalizará con el último grupo participante, según el horario asignado. Los coros y rondallas podrán acompañar el desfile, siempre que no provoquen interrupciones ni retrasos en el recorrido. Los grupos que lo deseen podrán solicitar la realización de una actuación en el escenario situado ante la virgen del Pilar.

El consistorio recuerda que se mantiene la prohibición de utilizar plásticos, celofanes, adornos o elementos no biodegradables en ramos y canastillas. Este año el manto superior de la virgen estará confeccionado con claveles rojos, por lo que la organización recomienda especialmente la aportación de esta variedad floral durante las primeras horas de la mañana para facilitar el trabajo de montaje del manto.

La inscripción de grupos deberá realizarse exclusivamente a través del formulario habilitado desde el día 1 de julio en la página web municipal. Para cualquier consulta, la única vía de atención será el correo electrónico: ofrendadeflores@zaragozacultural.com. El sorteo público para determinar el orden de salida de los grupos se celebrará el próximo 9 de septiembre a las 12:00 horas.