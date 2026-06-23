El dueño de un asador de pollos de Zaragoza, sobre la falta de personal en hostelería: "Si no puedes pagar más, estás gestionando mal tu negocio"

“La hostelería está cambiando. Durante años se normalizaron situaciones que nunca deberían haber sido normales. Jornadas interminables, falta de conciliación y una forma de trabajar que cada vez tiene menos sentido. Por suerte, también somos muchos los que creemos que se puede hacer hostelería de otra manera: respetando a los equipos, cumpliendo las normas y construyendo negocios donde la gente quiera trabajar y crecer. Todavía queda camino por recorrer, pero el cambio ya ha empezado”

Así de claro se ha mostrado en una publicación en sus redes sociales el propietario de Impact food Brasería, un asador de pollos de Zaragoza que se ha hecho popular en los últimos tiempos tanto por la calidad de su producto como por los vídeos de su dueño en redes sociales, en los que informa acerca de su oferta gastronómica, comenta situaciones del día a día de su negocio y opina sobre algunas de las problemáticas que afectan al sector de la hostelería actualmente.

“Piratas que deberían colgar el delantal”

Precisamente, sobre los motivos de la falta de profesionales se ha pronunciado en uno de sus últimos vídeos. Sin pelos en la lengua, el hostelero ha afirmado que “desgraciadamente, en el sector, todavía hay piratas que podrían colgar el delantal porque están machacando el buen trabajo que hacemos los demás”.

El empresario se ha expresado de esta manera a propósito de una oferta de empleo recibida por una persona de confianza, en la que le ofrecían trabajar 50 euros semanales con un día de descanso a la semana por 1.500 euros mensuales. Según él mismo ha detallado, en su restaurante ese es el salario para un trabajo de 36 horas semanales. Aunque más allá de la remuneración, lo que llama especialmente la atención son la cantidad de horas que figuran en la propuesta.

“En todos los sectores se quejan de que no hay personal para trabajar, pero hoy en día los jóvenes descartan automáticamente trabajar en hostelería porque está ese concepto de la media jornada de 12 horas con sueldos de 1.000 o 1.200 euros”, ha aseverado.

“Si no puedes pagar más, estás gestionando mal tu negocio”

Frente a estas prácticas, aún muy arraigadas en el sector, el propietario de Impact Food Brasería asegura que hay muchos hosteleros que están intentando hacer las cosas de otra manera, con “sueldos más altos y jornadas de 8 horas como deberían ser, por lo menos en nuestro caso”.

“Es verdad que se trabaja festivos y fines de semana, pero hay personas que se aprovechan de la gente”, detalla el empresario, que reconoce la dificultad para cambiar este concepto.

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El hostelero pone como ejemplo aquellos compañeros que dicen que no pueden permitirse pagar más a sus trabajadores. En ese caso, subraya, “si no puedes permitirte pagar más, el problema lo tienes tú porque estás gestionando mal tu negocio. La hostelería bien gestionada deja margen suficiente para pagar los sueldos que tienes que pagar”, concluye.