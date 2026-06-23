El efecto del calor y las obras en Zaragoza: 50 autobuses averiados y esperas de más de 30 minutos en las paradas

Los autobuses urbanos de Zaragoza también sufren las consecuencias de la ola de calor que durante estos días está disparando los mercurios hasta los 40 grados. Según informaron desde el comité de empresa, ayer por la tarde, sobre las 18.30 horas, había hasta "50 autobuses averiados de forma simultánea" y sus correspondientes conductores en cocheras esperando instrucciones.

No es la primera vez que se produce una situación así. Es más, suele ser habitual que se registren picos de averías durante los días de más calor ya que los vehículos están funcionamiento durante varias horas al día circulando con el aire acondicionado al máximo y sobre un asfalto abrasador por lo que, como han asegurado en más de una ocasión desde Avanza, es normal que en estos días de calor extremo se resientan.

Las afecciones también van por líneas y, siempre según los propios trabajadores, ayer por la tarde había hasta siete de los 18 coches que prestan servicio a la línea 35 averiados. En ello influye la edad de los vehículos, si son híbridos o 100% eléctricos.

La exposición al calor extremo afecta a casi todos los elementos del vehículo, ya que dificulta su refrigeración. Los nuevos autobuses eléctricos sufren especialmente las consecuencias del calor, puesto que, cuanto mayor es la temperatura, mayor es el esfuerzo que hace el vehículo para refrigerarse y más batería consume, por lo que se reduce el tiempo de autonomía.

Varios conductores, ayer, esperando instrucciones tras la avería de su autobús. / Servicio Especial

La consecuencia de estas averías se sufre especialmente en las paradas del bus, a 40 grados, donde los usuarios deben esperar pacientemente la llegada de los autobuses, que van acumulando retrasos conforme pasa el tiempo. A esta circunstancia hay que añadir otra más, las obras en el centro de la ciudad, que están dificultando y ralentizando la circulación en momentos puntuales, lo que aumenta, todavía más, los tiempos de espera.

Circulando a 40 grados

Según explicó el gerente de Avanza, Carlos Agulló, desde el fin de semana se han registrado incidencias provocadas por el calor. No siempre son averías, y en algunos momentos es la propia dirección la que decide retirar el autobús por seguridad. "Es algo habitual e inevitable porque las temperaturas son muy altas y los motores se recalientan", explicó Agulló, que no quiso confirmar la cifra facilitada por el comité de empresa.

Agulló señaló que durante el fin de semana se ha evitado que esta situación altere el servicio porque hay menos vehículos circulando, por lo que es más rápido y sencillo sustituir a los coches averiados, algo que no sucedió ayer, cuando la flota estaba casi al completo prestando servicio, lo que provocó esperas de más de 30 minutos a más de 40 grados. "Teníamos menos margen de sustitución", admitió.

El gerente de Avanza insistió en que la retirada de un vehículo no siempre se debe a una avería detectada. "Preferimos que deje de circular durante un tiempo prudente cuando detectamos que el autobús ha alcanzado una temperatura que no es segura ni confortable ni para los pasajeros ni para los conductores", subrayó antes apuntar que se está trabajando desde hace tiempo para tratar de mitigar los efectos del calor.