Llega el horario de verano: las obras en el centro y el cierre del Parque de Atracciones imponen cambios en las líneas de bus de Zaragoza

Es un clásico. Los autobuses de Zaragoza se adaptan al verano y a las vacaciones de los zaragozanos que huyen del calor, el trabajo y la rutina. Será a partir del 1 de julio cuando las frecuencias se adaptarán a las necesidades estivales, reduciendo su servicio de forma proporcional a la caída de la demanda, algo que se notará especialmente a partir del 15 de julio. También el tranvía adaptará su servicio con un incremento de los tiempos de paso.

Este año el horario de verano se va a ver afectado por las obras que han obligado a modificar los hábitos de cientos de conductores que han sufrido los atascos de las últimas semanas en el entorno del Portillo, sobre todo desde el pasado lunes, cuando las afecciones se ampliaron al paseo María Agustín, por donde circulan a diario 26.000 coches de media.

Los horarios son los mismos que los del año pasado, con cuatro excepciones, puesto que el área de Movilidad ha adaptado las frecuencias a las nuevas necesidades surgidas por las obras. Según explican desde la concejalía que dirige Tatiana Gaudes, se han actualizado los tiempos de recorrido de las líneas 22, 35 y 41. "Se han analizado todas las líneas afectadas por obras y, en las que técnicamente se ha considerado necesario porque la distancia del nuevo recorrido lo justificaba, se han modificado los tiempos de recorrido", explican.

También se verá alterada la 34, que este verano no llegará hasta el Parque de Atracciones, cerrado sin fecha de reapertura y con un importante conflicto entre los dos socios que ganaron el concurso municipal. Así que se retirará uno de los autobuses que prestan servicio en esta ruta.

Menos viajeros, más tiempo de espera

En verano, la demanda real de viajeros cae hasta un 30% durante el periodo vacacional, por lo que la dotación de autobuses en la calle se adapta para que sea proporcionalmente superior al descenso real del número de usuarios, que en los primeros días de julio desciende entre un 14% y un 20%. Esto supone que se retiran de la circulación alrededor del 30% de la flota, aumentando los tiempos de espera en las paradas.

La variación de la dotación en julio oscilará entre el 14 y el 17%, dependiendo de si es día laborable, sábado o festivo.

Siguiendo las directrices del pasado verano, que son las que se han trasladado a los trabajadores, del 1 al 15 de julio, las líneas 21, 23, 39, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4 se reforzarán en días laborables con un vehículo y la línea 33 con otros dos autobuses respecto al resto del verano. Mientras, las líneas 28, 43, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, C1 y C4 mantendrán la misma frecuencia en días laborables. A ellas se suman, además, las líneas 25 y 60 en sábados y festivos y la 57 en festivos.

Una ciudad en obras

Desde el comité de empresa apuntan la particularidad que tiene este año el verano, con varias obras en la ciudad como la reurbanización del Portillo, la transformación del primer tramo de la avenida Valencia o los trabajos que se están desarrollando en el Coso y la plaza San Miguel.

Aseguran que estos trabajos están ocasionando afecciones en el servicio, puesto que amplía el tiempo de recorrido de forma considerable en horas punta, cuando se concentran los principales atascos. Desde el ayuntamiento matizan que se han estudiado todas las líneas afectadas, hasta un tercio del total, y solo se ha visto necesario adaptar los recorridos de las líneas 22, 35 y 41.