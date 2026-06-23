La lucha contra la soledad no deseada: Zaragoza aprueba un plan pionero para las personas mayores

La soledad no deseada entre las personas mayores se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales en las ciudades. Para tratar de mitigar sus efectos y tejer redes de asistencia el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este martes un plan de acción que establece una nueva hoja de ruta para prevenir, detectar y paliar las situaciones de aislamiento social que afectan a una parte creciente de la población de la capital aragonesa.

La concejala Marian Orós ha destacado que la salud mental y el bienestar emocional deberían ser ejes estratégicos. "La soledad no deseada no implica simplemente estar solo; significa no contar con los vínculos significativos que nos sostienen. Cuidar nuestro bienestar emocional ya no es una tarea meramente individual, sino un compromiso colectivo y una prioridad de primer orden para nuestra ciudad", ha afirmado.

La responsable de Políticas Sociales ha enmarcado esta iniciativa dentro de la adhesión de Zaragoza a la red europea de ciudades por la salud mental y de la denominada Misión Ciudad, en la que ya se está trabajando. "Queremos involucrar a instituciones, profesionales, entidades y vecinos para tejer una red que proteja la mente y el corazón de los zaragozanos. Porque la salud mental es algo que nos afecta a todos", ha señalado.

Orós ha subrayado que, aunque la estrategia municipal aborda el bienestar emocional en todas las etapas de la vida, el nuevo plan pone el foco en quienes contribuyeron a construir la ciudad. "Queremos detectar a tiempo cada situación de aislamiento, prevenirla y empoderarles para que sigan siendo una parte activa y querida de Zaragoza", ha indicado.

Reto colectivo

Por su parte, la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha definido el documento como "uno de los proyectos más importantes de esta legislatura" y ha insistido en que la soledad no deseada constituye un reto colectivo que exige una respuesta coordinada. "Ninguna persona mayor debe sentirse sola en una ciudad como Zaragoza", ha explicado.

Espinosa ha defendido que la grandeza de una ciudad se mide "por cómo cuida a quienes la construyeron" y ha resumido el espíritu del plan con una idea central: "Queremos hacer de nuestros barrios espacios donde las personas mayores no solo vivan más años, sino que vivan mejor. Porque la mejor ciudad es aquella donde nadie se siente invisible".

Zaragoza cuenta con más de 701.000 habitantes, de los que el 22,4% supera los 65 años. Además, existen cerca de 44.000 hogares unipersonales ocupados por personas mayores y el 44% de quienes tienen más de 85 años viven solos, en su mayoría mujeres.

De este modo, el plan de acción se articula en torno a tres grandes ejes estratégicos: la prevención y detección de la soledad no deseada, la información y acceso a recursos, y el desarrollo de programas y servicios específicos.

Trabajo en red

Entre las medidas previstas destaca la puesta en marcha de una red de antenas contra la soledad, un sistema de detección temprana que implicará a centros de convivencia, servicios sociales, centros de salud, farmacias, comercios de proximidad, servicios domiciliarios, asociaciones vecinales y ciudadanía. Esta red permitirá identificar situaciones de riesgo y derivarlas a los recursos adecuados.

Asimismo, se desarrollarán campañas de sensibilización, actividades informativas dirigidas a los perfiles más vulnerables, grupos de acogida en los centros municipales de convivencia, programas de acompañamiento, voluntariado vecinal e intergeneracional, asesoramiento psicológico especializado y un servicio profesional de valoración y coordinación de casos.

El plan también contempla la elaboración de una guía integral de recursos frente a la soledad no deseada y la creación de nuevos espacios de convivencia en los barrios para favorecer las relaciones sociales y la participación comunitaria.

La nueva estrategia se apoya en latrayectoria municipal desarrollada a través de la red de centros municipales de convivencia para personas mayores, integrada por 32 equipamientos y cerca de 78.000 socios, así como en la coordinación con recursos sanitarios, sociales y comunitarios. Con una inversión específica de 375.000 euros entre 2026 y 2029, complementada por los recursos ya contemplados en el II Plan de Ciudades Amigables, el ayuntamiento impulsará una implantación progresiva de las distintas actuaciones y evaluará periódicamente sus resultados para medir su impacto real en la reducción de la soledad no deseada.