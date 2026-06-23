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Una nueva avería de un autobús urbano colapsa el centro de Zaragoza

Las líneas 35 y 38 son las más afectadas por averías, operando con un número de autobuses inferior al necesario para cubrir sus recorridos

Una nueva avería de un autobús urbano colapsa el centro de Zaragoza

Una nueva avería de un autobús urbano colapsa el centro de Zaragoza

El Periódico de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

En medio de la polémica política por el alto número de incidencias que se producen en el bus urbano, este martes un vehículo se ha averiado en la plaza Paraíso provocando el colapso en la circulación de la zona. Al detenerse el transporte averiado los usuarios han tenido que abandonar el bus, que ha permanecido detenido impidiendo el paso del resto de los usuarios de la vía en uno de los carriles. Dos coches de la Policía Local se han colocado tanto delante como detrás del vehículo estropeado para evitar accidentes.

El caos circulatorio se ha producido cerca de las seis de la tarde, un momento de máxima circulación por el centro de la ciudad. Así, las colas de vehículos se han extendido tanto por el paseo de María Agustín como por la Gran Vía. Esta incidencia, de la que todavía no se conocen las causas, se suma a las vividas en las últimas horas debido a la incidencia del calor en la flota de autobuses de Zaragoza.

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De hecho, desde el sindicato CCOO en Avanza han recordado que las entre las líneas más castigadas por las averías se encuentran la 35 y la 38. La línea 35, con un recorrido de 21,3 kilómetros y casi dos horas de duración, funciona con apenas 18 autobuses. La línea 38 cubre 16 kilómetros y 90 minutos teóricos de recorrido con únicamente 14 vehículos.

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