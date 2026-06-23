¿Cuántas personas viajan gratis en el bus y el tranvía de Zaragoza?

El transporte público de Zaragoza sigue pulverizando año a año los récords de viajeros anuales. Las líneas de autobús urbano cerraron el pasado 2025 con casi 98 millones de usuarios, 3,5 millones más de validaciones que en los doce meses de 2024. Por su parte, el tranvía registró más de 31,3 millones de usos, alcanzando su techo hasta el momento desde que se implantó el servicio (en 2011 se inauguró el primer tramo, Valdespartera-Goya, y 2014 fue el primer curso completo con todo el trazado operativo). Y la tendencia de los seis primeros meses de 2026 hace presagiar un nuevo récord.

En cualquier caso, el ciudadano no paga el precio real del servicio público, ya que existen distintas bonificaciones sufragadas por las administraciones, en concreto por el Ayuntamiento de Zaragoza y, en algunos casos, por el Ministerio de Transportes, además de situaciones en las que el abono procede de Avanza. En base a esos datos, en estos momentos más de 80.000 zaragozanos y zaragozanas tienen un abono activo que les da derecho a viajar gratis tanto en el bus como en el tranvía.

En ese sentido, según los datos que maneja el área municipal de Movilidad, 41.378 menores de 15 años pueden hacer uso de este privilegio gracias a la tarjeta ciudadana. De ellos, entre los 0 y los 8 años el coste del billete lo sufragan las arcas municipales y desde los 9 hasta los 15 años lo hace el ministerio, en una medida que el próximo 1 de julio cumplirá un año de vigencia (el primer mes en el que se puso en marcha hubo más de 4.000 altas) y que estará disponible en la capital aragonesa, mínimo, hasta el próximo 31 de diciembre.

En una bonificación similar, pero que en este caso sufraga Avanza (la empresa gestora del servicio de bus y que también participa en la sociedad Los Tranvías de Zaragoza), existe un abono infantil emitido por la compañía para los jóvenes de 8 a 14 años que no tienen la Tarjeta Ciudadana o no están empadronados en la capital aragonesa. En este caso, hay 6.349 zaragozanos y zaragozanas con este abono activo, que es igualmente personal e intransferible.

Pensionistas

Los pensionistas son el siguiente grupo con más beneficiarios en este tipo de ayudas. En Zaragoza, actualmente hasta 29.742 ostentan de forma activa la Tarjeta Gratuita de Transporte Urbano para Pensionistas. Pueden solicitarla aquellas personas empadronadas en la ciudad y que o bien estén jubilados o bien tengan más de 60 años y no cuenten con ingresos.

Varios pensionistas, en una parada del bus de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

Si tienen menos de 60 años, también pueden acceder a ella si tienen declarada la invalidez absoluta para el trabajo o cuentan con una discapacidad igual o superior al 65%. Aunque, eso sí, para acceder a esta tarjeta los usuarios deben cumplir también con una serie de requisitos económicos. En el caso de personas solteras, viudas o separadas, los ingresos brutos anuales deben ser inferiores a 15.543,90 euros; para casadas o parejas de hecho, inferiores a 30.970,80 euros. Esta bonificación social es asumida íntegramente por el consistorio.

Así las cosas, solo entre los pensionistas y menores de 15 años hay más de 77.000 personas que pueden viajar en los medios urbanos de transporte público en Zaragoza si cumplen los requisitos. A ellas se les suman más de 3.000 empleados de Avanza (y familiares) que pueden montarse gratis en el bus y en el tranvía, así como un pequeño grupo de técnicos.

Tarifas bonificadas

Con todo, en la mayoría de las situaciones los ciudadanos que residen en Zaragoza no pagan el precio real de cada billete. El ticket simple cuesta 1,70 euros, aunque con tarjeta bus se queda en 0,93. Sin embargo, esta última está bonificada al 40%, con un 20% aportado por el ayuntamiento y otro 20% (antes era el 30%) por el ministerio, dejando el coste en 54 céntimos por viaje.

Dos autobuses de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Gracia

Luego, existen tres tipos de abonos temporales, todos ellos bonificados entre un 40% y un 50% de su precio real. Por ejemplo, el abono 30 estándar, el más caro, supone 29,05 euros para los ciudadanos, aunque realmente cuesta 48,45 euros; el abono 90 se queda en 76,35 euros (sin el 40% costaría 127,30 euros); y el abono 365 está fijado en 262,10 euros, con la misma rebaja porcentual.

Noticias relacionadas

Con todas estas tarjetas el número de viajes es ilimitado y existen distintas tarifas para ciertos grupos que ya de por sí están rebajadas (desempleados, familia numerosa, renta joven o con una discapacidad igual o superior al 33%, esta última como novedad durante este 2026).