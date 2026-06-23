Un histórico reloj de Zaragoza, camino del taller: "Lleva muchos años detenido en el tiempo"

Hay un reloj en la plaza de las Canteras que siempre marca la misma hora: las siete menos cuarto de la tarde o de la mañana. Está en el corazón del barrio de Torrero y el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este martes que reparará su esfera dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos.

"Este reloj llevaba muchos años sin funcionar, detenido en el tiempo y en la misma hora, y su recuperación es una de las demandas más repetidas por las asociaciones vecinales del distrito", aseguran desde el consistorio. Los residentes en la zona indican que lleva más de una decena de años averiado desde que se instaló en la última renovación del entorno.

El emplazamiento del relojo que ahora será arrreglado por el Ayuntamiento de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Los técnicos municipales han desmontado esta mañana la maquinaria y la han retirado para trasladarlo a un taller histórico de relojeros de la ciudad para su reparación, con el objetivo de ponerlo en marcha de nuevo. "La actuación municipal permitirá recuperar un elemento emblemático y cotidiano en la vida del barrio y muy querido por los vecinos y comerciantes", según ha dicho el concejal de Economía Carlos Gimeno, quien ha destacado que es uno de los símbolos más reconocibles de la plaza de las Canteras.

Este reloj de estilo industrial es el complemento al monumento del Cantero, realizado con piedra de Calatorao y que se concibe como un homenaje al trabajo, de ahí su dedicación por una parte a los trabajadores de las canteras que dieron nombre al lugar donde se emplaza.