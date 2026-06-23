El tranvía de Zaragoza que hizo crecer a un barrio y fue sustituido por un bus

El debate sobre el tranvía de Zaragoza no es, ni mucho menos, nuevo. Este medio de transporte público tiene una nutrida historia que comenzó en el último cuarto del siglo XIX, en 1885, en un momento en el que los vehículos circulaban mediante tracción animal. En 1902 se electrificó la primera línea, la de Torrero, y los tranvías de la capital aragonesa alcanzaron su esplendor en los 50, cuando operaban hasta 17 líneas de forma simultánea por la ciudad.

En cambio, su uso fue restringiéndose ya desde finales de esa década, cuando los sucesivos ayuntamientos franquistas de la ciudad optaron por sustituirlos por rutas de autobús mientras que se extendía entre la población el uso del vehículo privado. Así se fueron eliminando poco a poco cada una de las rutas tranviarias hasta que, en la madrugada del 22 al 23 de enero de 1976, cuando circuló el último tranvía por Zaragoza y desapareció, por cierto, la última línea regular de todo el país.

Era la número 11, "Parque-San José" y en ella llegaron a prestar servicio hasta 22 unidades de las más modernas que había en la ciudad. Esta línea fue creada en 1967 y asumió los recorridos de la 13, que fue ligada al crecimiento de San José, barrio al que conectó con el centro de Zaragoza desde su fundación en 1945. Gracias a este medio de transporte quedaron unificados distintos núcleos de población que comenzaban a asentarse por aquel entonces (La Paciencia, Monforte, etc.), nutriendo además la avenida San José de bloques residenciales a ambos lados.

Un tranvía de la línea 11, saliendo de la avenida San José. / Pinterest

Sus paradas principales, ya como una única ruta en sus últimos años, eran el Parque Grande, para después bajar por Fernando el Católico y Gran Vía hasta la plaza España y subir hacia San José por el Coso, San Miguel y Miguel Servet. Ya en el corazón del barrio, recorría la avenida homónima hasta la zona de Rialto, cerca de los límites con Torrero, desde donde regresaba al centro. Así, hasta que fue sustituida por los buses de la línea 40, que aún pervive hoy y que sigue conectando San José con la plaza Aragón.

Curiosamente, este trazado tiene mucho que ver tanto con la actual y única línea del tranvía y también con algunas de las proyecciones, nunca llevadas a cabo, de la segunda. De hecho, ese primer tramo desde el Parque Grande hasta la plaza España está cubierto por el servicio que se recuperó entre 2011 y 2013. En cambio, desde la desaparición de la línea 11, San José no está en el mapa del tranvía de Zaragoza.

Alternativas fallidas

La primera alternativa del alcalde Juan Alberto Belloch, cuando se construyó la línea 1, consistía en conectar la estación Delicias con la plaza España y desde ahí subir el Coso, la plaza San Miguel y la calle Miguel Servet para después bifurcarse hacia Las Fuentes y San José. Un recorrido muy similar al trazado que se perdió con las últimas unidades tranviarias de los años 70.

Gracia / Galindo / De Castro

Pero ha pasado más de una década y los sucesivos proyectos de la línea 2 del tranvía, que fueron variando (el último, de ZeC, pasaba por el paseo María Agustín) nunca llegaron a materializarse por distintos motivos. Jorge Azcón, a su llegada a la alcaldía, descartó el proyecto, que ha sido tabú hasta hace no tanto entre las filas populares.

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Sin embargo, la alcaldesa Natalia Chueca ya no se cierra a retomarlo en un futuro, aunque, como ella misma afirmó en una entrevista con este diario el pasado domingo, si se hace una segunda línea no iría por el paseo María Agustín, como proyectó Zaragoza en Común, por lo que debería buscarse un recorrido alternativo que uniese el eje este-oeste y devolviese a San José, entre otros, el servicio perdido hace justo medio siglo.