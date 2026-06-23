El turista chino se fija cada vez más en Zaragoza: crecen los viajeros y las pernoctaciones en 2026

La relación entre China y Zaragoza es cada vez más fluida. La llegada de proyectos empresariales en su entorno al calor de la gigafactoría que Stellantis y CATL están levantando en Figueruelas, asociada a una inversión de más de 4.000 millones de euros, es la punta de lanza de una tendencia que también se está viendo reflejada, por distintos motivos, en el turismo, un ámbito en el que se ha ido recuperando este mercado después de la caída drástica a causa de la pandemia.

En ese sentido, en el primer cuatrimestre de 2026 el número de turistas del gigante asiático fue uno de los que más se incrementó en la capital aragonesa. El crecimiento fue de más del 25% en el número de viajeros chinos y de más del 38% en la cifra de pernoctaciones respecto a los mismos meses, de enero a abril, del pasado 2025. Unos datos que sitúan a China como el quinto país del que más proceden los turistas en Zaragoza.

El ranking lo lidera Francia, con 14.427 viajeros y 26.425 pernoctaciones en los cuatro primeros meses del año, seguida de Italia (las pernoctaciones han crecido un 31,7%), Portugal y Estados Unidos, otro de los mercados que crecen en el turismo zaragozano, habiendo crecido las pernoctaciones cerca de un 12%. Con todo, China no es el país asiático más al alza en las visitas a Zaragoza, ya que los viajeros procedentes de Japón crecieron más de un 124% en las mismas fechas, con un 79% más de pernoctaciones.

Dos turistas en la plaza del Pilar de Zaragoza, el pasado mes de abril. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En términos globales, la capital aragonesa ha registrado el mayor número de hospedajes del último lustro, desde 2022, casi 700.000 (699.684) que se reparten entre hoteles, apartamentos turísticos y campings, un 1,54% más que en el primer cuatrimestre de 2025, cuando se contabilizaron 689.079, unas 1.600 menos. En cuanto a los viajeros, hubo 386.220, con un ligero descenso respecto al pasado año, cuando hubo 388.820 visitantes en la ciudad.

Cada vez más pisos turísticos

Los hoteles siguen concentrando la mayor parte de la actividad turística de la ciudad (359.441 viajeros y 623.285 pernoctaciones), aunque son los pisos turísticos y los campings los alojamientos que más han crecido, en términos porcentuales. En el primer caso, entre enero y abril hubo 15.843 viajeros, un 24,2% más que en 2025, y 55.841 alojamientos con noche incluida, un 4,3% más. Los campings llegaron a los 10.936 turistas, un 5,1% más, y 20.558 noches, una subida del 16%.

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La ocupación hotelera evoluciona, del mismo modo, favorablemente. La estancia media fue de 1,81 días (1,73 el viajero nacional y 2,04 el extranjero), con un grado de ocupación del 54,08%, casi un 4% más que en 2025. Un dato en el que también hay diferencias entre tusitras, ya que los extranjeros suelen pasar dos días (2,04 de media) y los españoles se quedan en 1,73 días. En el caso del turismo interior, los viajeros procedentes de otras zonas del país se incrementaron un 1,1%, hasta los 286.477 visitantes, y las noches subieron un 3,17%, hasta las 496.216.