Apagón en el distrito Universidad de Zaragoza: más de 3.000 clientes se quedan sin luz

Nuevo apagón en Zaragoza. Después de que el lunes varios barrios de la capital aragonesa se quedaran sin luz durante alrededor de media hora, este miércoles por la tarde han sido los vecinos del distrito Universidad los que se han visto afectados por una avería en el suministro eléctrico, en plena ola de calor y en un momento de elevada demanda energética por el uso intensivo de aparatos de aire acondicionado.

Según informan desde el Gobierno de Aragón, hay 3.165 clientes afectados y, por ahora, no existe una estimación concreta sobre cuándo podrá restablecerse el servicio. Los técnicos de la compañía trabajan ya en la zona para resolver la incidencia lo antes posible.

El episodio vuelve a poner el foco en la presión que las altas temperaturas ejercen sobre la red eléctrica. En jornadas como las de esta semana, con los termómetros rozando o superando los 40 grados, el consumo se dispara especialmente durante las horas centrales del día y al final de la tarde, cuando hogares, comercios y oficinas recurren de forma masiva a sistemas de refrigeración. Esa demanda extraordinaria puede tensionar las infraestructuras eléctricas, sobre todo si coincide con equipos sometidos también a condiciones térmicas extremas.

El calor fue precisamente uno de los factores que estuvo detrás del apagón registrado el pasado lunes, cuando más de 50.000 clientes se quedaron sin suministro al mediodía. La incidencia se resolvió con rapidez, pero fue el resultado de una combinación de circunstancias. Por un lado, las temperaturas cercanas a los 40 grados durante toda la jornada provocaron que uno de los transformadores de la subestación eléctrica de Miraflores se recalentara más de lo habitual. Por otro, la elevada demanda eléctrica terminó de agravar la situación.

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De hecho, el lunes se registró el mayor pico de consumo eléctrico del año en la comunidad, con 1.691 MW en torno a las 21.00 horas, según han confirmado fuentes de Endesa a este diario. La coincidencia de una ola de calor persistente, equipos eléctricos trabajando al límite y un consumo disparado por la climatización dibuja un escenario especialmente exigente para la red, que puede aumentar el riesgo de averías puntuales como las registradas esta semana en Zaragoza.