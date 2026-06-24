El barrio de Zaragoza que acaba de estrenar la conexión entre dos calles clave para uno de sus colegios

El distrito de Miralbueno mejora, desde este miércoles, la movilidad en el entorno escolar del CPI Río Sena y la interconexión con el distrito de Oliver-Valdefierro. El motivo principal es la inauguración de la ampliación de la calle de Ibón de Astún en su unión con el vial de Rallo Lahoz. Así lo ha aseverado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha participado en el acto de fin de obras de unos trabajos que fueron adjudicados por concurso público a Carmelo Lobera por un importe de 688.974 euros, con un ahorro para las arcas municipales de 167.331,43 euros respecto al precio base de licitación.

Este nuevo tramo del vial se encuentra en el distrito de Miralbueno, en su límite junto a Oliver-Valdefierro, y los trabajos han conllevado urbanizar 2.285 m² que separaban los dos viales y que dificultaban la movilidad de los distritos. Esta conexión, de 105 metros de longitud, se ha logrado tras seis meses de una obras que comenzaron este pasado mes de diciembre.

"Hasta ahora, ambas calles no estaban conectadas y acababan en un muro, porque existía una zona al final de la calle Francisco Rallo Lahoz justo en la conexión con Ibón de Astún que se encontraba sin urbanizar, ya que la parcela donde se situaba era de propiedad particular cuando se urbanizó el resto del área", ha detallado Chueca.

El Ayuntamiento de Zaragoza finalizó en junio de 2024 los trámites para la expropiación, ocupación y pago de los terrenos, con lo que así se pudo impulsar este proyecto de urbanización. En el terreno expropiado existía una edificación destinada a vivienda y dos almacenes en la calle Enrique Val 39, cuyos trabajos de demolición ya se ejecutaron antes del comienzo de las obras del nuevo vial.

Ahora, una vez conectadas ambas calles, esta será la principal conexión entre la parte norte del distrito de Valdefierro y la parte este del de Miralbueno, lo que mejorará sustancialmente la circulación y el tránsito de peatones y vehículos, muchos de los cuales acuden al CPI Río Sena, principal centro escolar del barrio con aulas de Infantil, Primaria y Secundaria.

El nuevo vial

El nuevo tramo de conexión tiene una superficie de 2.285 metros cuadrados y 105 metros de longitud, con un ancho variable de entre 18 y 23 metros entre alineaciones. El objetivo de las obras ha sido conectar las calles para mejorar la movilidad de vehículos y peatones, e instalar los servicios municipales. En concreto, "los trabajos se han centrado en urbanizar el tramo de conexión, con unas aceras de ancho variable comprendidas entre 2,70 y 7,50 metros y una calzada con un carril de circulación para cada sentido con una anchura total de 7 metros", ha explicado la alcaldesa. Se han creado sendas bandas de estacionamiento de una anchura de 2,20 metros junto a las aceras y se han incluido nuevos alcorques con plantación de árboles en la zona norte, en concreto son melia azedarach, es decir cinamomos.

Respecto a la red de abastecimiento, "se ha dado continuidad a los tramos existentes a ambos lados de la zona urbanizada y se ha creado una nueva red de saneamiento para recogida de vertidos de la calle de Pedro Ruimonte y que desagua en el colector existente en la calle de Enrique del Val", ha añadido la regidora.

Mientras, en cuanto a la instalación de alumbrado público, se han colocado columnas de 6 metros de altura con disposición bilateral tresbolillo. En estos postes también se ha dispuesto de luminaria recayente a la acera a una altura de 4 metros. De este modo, se han podido implantar luminarias de 40 ledes para la calzada y de 20 ledes para la acera, por su mayor eficiencia lumínica y energética, con una temperatura de color de las luminarias de 2.200 K. Asimismo, el proyecto también ha incluido papeleras como parte del mobiliario público.

Chueca ha reivindicado durante su visita que el impulso a estas reformas responde a un compromiso "inquebrantable" con el equilibrio territorial de la ciudad: "Nuestra prioridad absoluta siempre ha sido que cualquier zaragozano, viva en el distrito que viva, abra la puerta de su casa y vea que su ayuntamiento invierte en su calidad de vida. No estamos haciendo un simple lavado de cara ni parches; estamos ejecutando reformas integrales que transforman nuestras calles en espacios más accesibles, amables, verdes y seguros, devolviendo a los vecinos el orgullo de pasear por sus barrios".

Asimismo, la regidora ha puesto en valor el modelo de trabajo de su Gobierno municipal, basado en la escucha activa y el rigor económico: "La buena política consiste exactamente en esto: en pasar de las promesas a los hechos. Demostramos cada día que, frente al ruido, este equipo de Gobierno ofrece gestión, certidumbre y realidades palpables. Cada tubería que renovamos bajo el suelo, cada acera que ampliamos y cada nuevo servicio que activamos es la demostración de que Zaragoza avanza a dos velocidades: la de la gran transformación de ciudad y la del cuidado del día a día de las familias".

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Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, quien ha estado presente durante la inauguración, dado que esta calle fue una de sus propuestas en las negociaciones municipales del presupuesto, ha aseverado que "hoy por fin cumplimos con una reivindicación vecinal que llevaba demasiado tiempo esperando una solución". "La política útil existe. Lo hemos hecho aquí con Ibón de Astún y también lo hemos impulsado en otros barrios para otras conexiones largamente demandadas, como la calle Oeste en Santa Isabel o en la calle Hayedo en la zona de Vía Hispanidad, por ejemplo".