El calor extremo y el pico de consumo más alto del mes en Aragón: la tormenta perfecta que dejó a Zaragoza sin luz durante media hora

El calor extremo ha llegado para quedarse. Y una de sus primeras afecciones a gran escala se dejó notar a última hora de la mañana el pasado lunes, en torno a las 13.45 horas, cuando varios barrios de Zaragoza se quedaron sin luz durante cerca de media hora, en una incidencia que afectó a 50.000 clientes de Endesa en la capital aragonesa. Un apagón que se resolvió rápidamente, pero que fue el resultado de una tormenta perfecta de factores.

El primero, el hecho de que los térmometros rondaran los 40 grados durante toda la jornada provocó que uno de los transformadores de la subestación eléctrica de Miraflores se recalentase más de lo habitual. Estos dispositivos cuentan con sistemas de refrigeración, pero en jornadas donde las altas temperaturas se dejan notar pueden llegar a provocar fallos momentáneos.

De hecho, el transformador no se arregló hasta este pasado martes, aunque la avería fue subsanada entre los 15 y los 30 minutos siguientes gracias a los sistemas de reserva. Una solución temporal que permitió a los operarios de Endesa trabajar durante toda la jornada hasta que, a primera hora del martes, la incidencia quedó solucionada definitivamente.

Pico de consumo

Pero no fue este el único motivo. Y es que el lunes fue el día con el mayor pico de consumo eléctrico en la comunidad, con 1.691 MW sobre las 21.00 horas, tal y como han confirmado fuentes de Endesa a este diario. No fue el récord histórico de Aragón en verano (meses en los que el consumo crece, precisamente, por el calor), que está en los 1.805 MW que se registraron en 2019, aunque esa amalgama de variables, unidas, provocaron la caída de la red.

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Un vecino del barrio del Picarral, con linternas tras el apagón. / Miguel Ángel Gracia

Uno de los focos más conflictivos durante el breve lapso de tiempo en el que hubo luz fue el centro comercial GranCasa, en el corazón del Actur, especialmente en la zona de los parkings, pues las barreras y los escáneres de entrada y salida quedaron inutilizados.