El día después en el calcinado restaurante La Junquera: "Esperamos seguir funcionando con lo que queda"

Huele con intensidad a humo en el entorno de la Fuente de la Junquera en Zaragoza. Tras el devastador incendio que este martes destrozó la estructura principal del histórico restaurante de Casablanca, su propietario, Jesús Burillo, confía en poder recuperar la actividad en las zonas que han resultado ilesas, como la terraza. "Queremos seguir funcionando con lo que queda", indica. La intención es mantener activa la pequeña cocina en la que pueden preparar bocadillo. Esa es la prioridad en el día después, sobre todo atendiendo a las necesidades de la plantilla y antes de conocer los informes de los peritos sobre lo acontecido durante el fuego.

Según relata Burillo, el incidente comenzó de manera imprevista en pleno servicio de comidas debido a un problema con el sistema de climatización. "La primera llamada de atención llegó con la máquina de aire acondicionado, pues mientras se estaban sirviendo los menús dejó de funcionar y la gente nos dijo, oye, ¿no tenéis aire?", explica.

Al intentar solucionar el problema de forma manual, el propietario comprobó que el aparato no respondía y acudió al cuadro eléctrico principal, donde constató que los interruptores habían saltado. Al intentar rearmarlos sin éxito, llegaron los primeros signos de que algo más grave estaba sucediendo. "Ahí fue cuando ya empecé a notar un fuerte olor a quemado", narra el propietario.

Ante esta situación, el personal se dividió para revisar los distintos cuadros eléctricos del establecimiento. Mientras su hermano inspeccionaba el de la cocina, Burillo se dirigió al cuadro situado en la oficina, en la planta superior, donde detectó la presencia de humo. Al abrir la puerta de la oficina descubrió que ya estaba llena de humo y que había un primer conato de llamas. El fallo eléctrico parece por el momento la opción más probable sobre el origen del suceso, aunque los Bomberos de Zaragoza, que esta mañana aún han trabajado en refrescar el terreno, todavía están identificando las causas.

A pesar de los intentos iniciales por sofocar el fuego con los medios de extinción presentes en el local, la densidad y toxicidad del humo obligaron a abortar la acción de inmediato. "Cogimos un extintor e intenvolvíaapagarlo, pero se volvia a encender", narra frente a la estructura carbonizada del histórico restaurante zaragozano.

Ante el riesgo inminente, se priorizó la seguridad de todas las personas presentes en el recinto. Burillo ordenó la evacuación total del restaurante, solicitando a clientes y trabajadores que abandonaran las instalaciones de inmediato. Una vez en el exterior, y coincidiendo con la espectacular salida de las llamas por las ventanas como ha quedado registrado en los vídeos, se procedió a dar el aviso a los servicios de emergencia a través del teléfono 080.

Ahora, el objetivo de la familia propietaria es trabajar para reconstruir el establecimiento en el caso de que sea posible. En el momento en el que se restablezca el suministro eléctrico volverán a dar servicio en la terraza, aunque para eso sea necesario pasar junto a los restos carbonizados del restaurante. Por el momento se centran en agradecer "el cariño y los ánimos" que han recibido por parte de clientes y conocidos. "Es lo único bueno en medio de esta desolación", señala.