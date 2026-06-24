Se acerca el final de la primera ola de calor del verano, pero no de las temperaturas sofocantes en Zaragoza: la Aemet avanza cuándo refrescará

La primera ola de calor del verano concluye de manera oficial este miércoles, pero eso no significará de manera automática que el calor sofocante abandone Aragón. Es más, parte de la comunidad y, concretamente Zaragoza y el resto de localidades del valle del Ebro continuarán varios días más con temperaturas disparadas y más propias de la canícula que de junio. Esa va a ser la gran anomalía de las próximas jornadas. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) adelantan que los efectos de la dorsal africana irán concentrándose en el este de la península y Baleares y será a orillas del Ebro donde se concentren las máximas de toda España.

El calor extremo ya se han cobrado la vida de 9 personas en Aragón hasta el pasado martes 23, la mayoría de ellas (6) en las últimas 24 horas, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III. En el conjunto de España han fallecido durante esta primera ola de calor 108 personas, a falta de contabilidad los que pudieran producirse este miércoles.

A partir de este próximo jueves, la entrada de una masa de aire frío por el Atlántico hará que los termómetros de varias comunidades se desplomen entre 6 y 12 grados, pero ese no será el caso de varias zonas de Aragón, que continuarán con los termómetros muy por encima de lo que corresponde habitualmente a este momento del año. No se considerará ola de calor, pero continuará haciendo un calor asfixiante.

Siguen los avisos por calor

La Aemet prevé temperaturas superiores o muy próximos a los 40 grados este miércoles en amplias zonas de Aragón como la ibérica de Zaragoza, la ribera del Ebro, Cinco Villas, Bajo Aragón, Bajo Cinca y Cinco Medio. Continuarán activos los avisos por calor en tres cuartas partes del territorio aragonés. Las más altas se concentrarán en Zaragoza y las localidades por las que atraviesa el Ebro, que volverán a marcar los valores más altos de la jornada, como ha sucedido con Quinto en estas últimas jornadas que, sin ir más lejos, ayer martes registró 42'3 grados, la más alta de la comunidad. Zaragoza Aeropuerto marcó 41'4, lejos del récord histórico.

Varias personas se resguardan del calor a la sombre en el Parque José Antonio Labordeta / Miguel Ángel Gracia

La tregua no llegará este próximo jueves, aunque habrá cierto alivio térmico, aunque no será mucho. La Aemet mantendrá activos los avisos por calor en todo Huesca y Zaragoza y el Bajo Aragón de Teruel por temperaturas que alcanzarán los 36 grados, con dos excepciones: el Pirineo, que tocará techo en torno a los 34 grados, y la ribera del Ebro, que tendrá su umbral máximo en torno a los 38 grados.

Las localidades del valle del Ebro previsiblemente concentrarán las temperaturas máximas de toda España durante los próximos días

Los avisos por las altas temperaturas continuarán el viernes por valores prácticamente calcados, aunque el órgano estatal desciende a 36 grados la máxima en el valle del Ebro. Con todo, las previsiones para Zaragoza capital dicen que se podrían alcanzar los 39 grados. Las temperaturas máximas son muy sensibles a la posible entrada de aire que pueda hacer variar los pronósticos.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Zaragoza?

Según avanzan los modelos predictivos, el último sábado de junio volverá a estar marcado por el calor disparado en Zaragoza y en la mitad norte de Aragón, incluyendo aquí a las localidades del Bajo Aragón. La única novedad respecto a jornadas anteriores llegará durante la madrugada, que comenzará a bajar levemente, aunque continuarán siendo bastante cálidas y por encima de los 20 grados. No serán, eso sí, equiparables a estas últimas noches, más próximas que se han aproximado a ser catalogadas como ecuatoriales en la capital aragonesa.

Una mujer camina por el entorno del Puente de Piedra durante la ola de calor / Miguel Ángel Gracia

El primer alivio significativo llegará el domingo 28. La Aemet prevé para este día máximas de 35 grados y una madrugada con valores más moderados. A partir de la próxima semana, coincidiendo con los compases del mes, los termómetros parece que continuarán contenidos, según las primeras aproximaciones de la Aemet.

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Los modelos de predicción meteorológicos tanto europeo como americano adelantan mejores noticias con la llegada de julio. Con todas las cautelas al faltar todavía muchos días, plantean que entre el cambio de mes podría ser sinónimo de una caída significativa de las temperaturas para Aragón, que en el caso de Zaragoza equivaldría a hablar de máximas que se moverán entre los 30 o 32 grados, es decir algo por debajo de lo habitual y entre 8 y 10 grados menos de los que se están registrando durante estas últimas jornadas.