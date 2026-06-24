Hermanos Vinagre, la taberna castiza de moda en Madrid, ultima su desembarco en Zaragoza: "El tiempo se sirve en conserva"

Hermanos Vinagre se ha convertido en una de las tabernas de moda de Madrid en los últimos años con las conservas como principal atractivo gastronómico para sus clientes. Sus gildas, mejillones en escabeche y boqueros han tenido semejante éxito que la empresa decidió abrir más locales en los barrios más populares de la capital de España como Chamberí, Retiro, Chueca, Lavapiés y Moncloa.

La conocida marca de los hermanos Enrique y Carlos Valentí ha decidido por fin expandirse por el resto del país con Zaragoza como ciudad elegida para abrir su primera taberna castiza más allá de Madrid. Hermanos Vinagre se encuentra en este momento ultimando su desembarco en la capital aragonesa y trabaja a destajo para poder tener cuanto antes su local en la calle Mefisto a escasos metros de la plaza de los Sitios, una de las zonas más populares de toda la ciudad.

Los vecinos de la zona que se atrevan a dar un paseo durante esta ola de calor por allí pueden observar cómo ya está colocado el cartel de Hermanos Vinagre y el establecimiento podría estar a punto en las próximas semanas. “La llegada a Zaragoza supone un paso importante en el crecimiento de Hermanos Vinagre, al tratarse de la primera apertura fuera de Madrid y el inicio de una nueva etapa para la marca. Dar este paso aquí responde a una decisión natural dentro de nuestra expansión: es una ciudad con vida de calle y con una manera de entender el aperitivo muy alineada con lo que somos, lo que nos permite crecer sin perder nuestra esencia”, señala Eduardo Gómez, CEO de Hermanos Vinagre.

Un vídeo viral en Instagram

La taberna castiza que ha logrado triunfar en el complejo mundo de la hostelería madrileña va a coger el relevo del céntrico local que un día ocupó junto al paseo Constitución el restaurante Las Lanzas. Aunque el desembarco de Hermanos Vinagre era un rumor sabido por todos, la compañía solo lo ha confirmado en las últimas horas en Instagram. "Vuestros deseos son órdenes, hermanos", han publicado un vídeo en el que se puede ver como el logo de la marca se sube a una moto y se desplaza de la capital de España hasta Zaragoza.

Como su buen nombre dice, la especialidad del nuevo local de moda en Zaragoza son las conservas y los vinagres. "Desde nuestro obrador en Boadilla del Monte hasta la barra de nuestro local, las conservas de Hermanos Vinagre recorren un camino corto y lleno de cuidado y calidad, garantizando que cada mejillón, anchoa o boquerón llegue fresco a tu mesa, listo para conquistar tu paladar", explican su su web.

La historia de Hermanos Vinagre

La historia de Hermanos Vinagre comienza en Madrid en 2020 justo en plena pandemia con la idea de recuperar el aperitivo castizo de toda la vida, aunque con une estética mucho más moderna y apostando por el producto. La propuesta de la taberna ha funcionado gracias a su vermut, las conservas, encurtidos, gildas, anchoas, boquerones, patatas aliñadas y otros bocados pensados para compartir en barra o en la mesa. La marca se presentó como un proyecto que une tradición y modernidad para rendir homenaje al aperitivo madrileño.

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Un local de Hermanos Vinagre en Madrid / HERMANOS VINAGRE

Para Zaragoza, su desembarco encaja con una tendencia clara: el auge de locales informales, visualmente reconocibles y especializados en propuestas concretas. Uno de los elementos que más explica el éxito de Hermanos Vinagre es su forma de convertir el aperitivo en una experiencia reconocible y con identidad propia. No busca solo servir tapas, sino recrear ese momento de cañas, vermut y conversación que forma parte de la cultura gastronómica española.