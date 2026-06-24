Convenio DGA-Nueva Romareda
El Ibercaja Estadio podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027
El Gobierno de Aragón elegirá qué espectáculos se realizan en el actual campo del Real Zaragoza y sufragará los costes que "pudieran derivarse de la celebración, así como reponer el estadio a una situación plenamente apta para su uso deportivo"
El Ibercaja Estadio, la actual casa del Real Zaragoza, podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027. Esto se desprende del convenio, publicado hoy en el BOA, y que firmaron hace unas semanas el Gobierno de raagón y la sociedad Nueva Romareda SL. Un compromiso que permite que el campo de fútbol sea sede para espectáculos musicales, teniendo ya confirmados el de Leiva (27 de junio) y el de Romeo Santos y Prince Royce (3 de julio). El pacto firmado por el Ejecutivo autonómico y la empresa promotora del futuro estadio del Real Zaragoza compromete a la DGA a asumir los costes que "se pudieran derivar de la celebración" de los conciertos y a "reponer el estadio a una situación plenamente apta para su uso deportivo".
Entre los motivos que argumentan para la celebración de conciertos, la DGA reivindica "un compromiso expreso con la promoción de la cultura y el acceso de la ciudadanía a manifestaciones culturales de gran formato" y añade que intentará impulsar "en el periodo estival", sin actividad futbolística de competición, "un programa de conciertos musicales distribuidos en el territorio de la comunidad autónoma que configure a Aragón como un polo de atracción a nivel cultural".
El convenio reivindica que el Ibercaja Estadio es "una infraestructura singular" por la capacidad que tiene, "superior a 20.000 espectadores". Por contra, como reconoce el compromiso, los espacios repartidos por el resto de la comunidad tienen "una capacidad máxima que oscila entre 8.000 y 9.000 personas".
En todo momento, el Gobierno de Aragón y la Nueva Romareda aseguran que los espectáculos musicales que se promoverán en el Ibercaja Estadio garantizarán "al mismo tiempo la compatibilidad de dichos eventos con su uso deportivo y su adecuada conservación". Insisten los dos actores en que con este programa se podrá "ampliar la oferta cultural de Aragón, facilitar el acceso de la ciudadanía a eventos musicales de gran formato, aprovechar de forma eficiente una infraestructura pública de gran capacidad y refrozar la proyección cultural y económica de Aragón como sede de grandes eventos".
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