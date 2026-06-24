La Policía Local rescata un bebé autillo tras caer de su nido en Zaragoza

Agentes de la Policía Local de Zaragoza rescataron este jueves un bebé autillo que había caído de su nido en el paseo Reyes de Aragón (Casablanca). La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Sector Sur, que acudieron al lugar tras ser requeridos durante el ejercicio de sus competencias.

Según ha informado el propio cuerpo municipal a través de sus redes sociales (en este caso X), el joven ejemplar se encontraba fuera del nido después de precipitarse al suelo. Una vez localizado, los agentes procedieron a custodiar al ave para garantizar su seguridad mientras se coordinaba su traslado con la unidad especializada en el rescate de este tipo de fauna.

Tras permanecer bajo el cuidado de los policías, el bebé autillo fue entregado a los profesionales encargados de este tipo de intervenciones, quienes asumirán su atención y las actuaciones necesarias para garantizar su bienestar.

La Policía Local compartió varias imágenes de la actuación, en las que puede verse al pequeño ejemplar junto al árbol del que habría caído y el momento en el que uno de los agentes lo recoge con cuidado para facilitar su traslado.

Este tipo de intervenciones forman parte de las actuaciones que los cuerpos policiales desarrollan de manera habitual cuando reciben avisos relacionados con animales, especialmente durante la época de cría, en la que es más frecuente que aparezcan ejemplares jóvenes fuera de sus nidos.

Para la ciudadanía debe ser importante e avisar a los servicios competentes cuando se localice fauna silvestre que pueda encontrarse en una situación de riesgo, evitando manipular a los animales salvo que exista un peligro inminente para su integridad.

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Con esta intervención, los agentes del Sector Sur permitieron que el ejemplar pudiera quedar en manos de la unidad especializada, encargada del este pequeño ejemplar.