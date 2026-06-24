Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aday MaraYacimiento Cabeza LadreroGrupos Primera RFEFMónica Mira LeapmotorSucesos ZaragozaPueblo más caluroso
instagramlinkedin

La Policía Local rescata un bebé autillo tras caer de su nido en Zaragoza

Los agentes del Sector Sur acudieron a una llamada ciudadana para rescatar al joven ejemplar que se había precipitado fuera de su nido en el barrio de Casablanca

El bebé autillo en cuestión, mientras estaba siendo rescatado por la Policía Local de Zaragoza

El bebé autillo en cuestión, mientras estaba siendo rescatado por la Policía Local de Zaragoza / Policía Local de Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Agentes de la Policía Local de Zaragoza rescataron este jueves un bebé autillo que había caído de su nido en el paseo Reyes de Aragón (Casablanca). La actuación fue llevada a cabo por efectivos del Sector Sur, que acudieron al lugar tras ser requeridos durante el ejercicio de sus competencias.

Según ha informado el propio cuerpo municipal a través de sus redes sociales (en este caso X), el joven ejemplar se encontraba fuera del nido después de precipitarse al suelo. Una vez localizado, los agentes procedieron a custodiar al ave para garantizar su seguridad mientras se coordinaba su traslado con la unidad especializada en el rescate de este tipo de fauna.

Tras permanecer bajo el cuidado de los policías, el bebé autillo fue entregado a los profesionales encargados de este tipo de intervenciones, quienes asumirán su atención y las actuaciones necesarias para garantizar su bienestar.

La Policía Local compartió varias imágenes de la actuación, en las que puede verse al pequeño ejemplar junto al árbol del que habría caído y el momento en el que uno de los agentes lo recoge con cuidado para facilitar su traslado.

Este tipo de intervenciones forman parte de las actuaciones que los cuerpos policiales desarrollan de manera habitual cuando reciben avisos relacionados con animales, especialmente durante la época de cría, en la que es más frecuente que aparezcan ejemplares jóvenes fuera de sus nidos.

Para la ciudadanía debe ser importante e avisar a los servicios competentes cuando se localice fauna silvestre que pueda encontrarse en una situación de riesgo, evitando manipular a los animales salvo que exista un peligro inminente para su integridad.

Noticias relacionadas

Con esta intervención, los agentes del Sector Sur permitieron que el ejemplar pudiera quedar en manos de la unidad especializada, encargada del este pequeño ejemplar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  3. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  4. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  5. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  6. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  7. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  8. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

La Policía Local rescata un bebé autillo tras caer de su nido en Zaragoza

La Policía Local rescata un bebé autillo tras caer de su nido en Zaragoza

El Ibercaja Estadio podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027

El Ibercaja Estadio podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027

Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

El día después en el calcinado restaurante La Junquera: "Esperamos seguir funcionando con lo que queda"

El día después en el calcinado restaurante La Junquera: "Esperamos seguir funcionando con lo que queda"

Ni Quinto ni Caspe: este es el pueblo de Zaragoza donde dormir esta noche ha sido una odisea

Ni Quinto ni Caspe: este es el pueblo de Zaragoza donde dormir esta noche ha sido una odisea

Una mañana en el corazón del bus urbano de Zaragoza en plena ola de calor: "El número de incidencias en ruta se duplica en verano"

Una mañana en el corazón del bus urbano de Zaragoza en plena ola de calor: "El número de incidencias en ruta se duplica en verano"

El barrio de Zaragoza que acaba de estrenar la conexión entre dos calles clave para uno de sus colegios

El barrio de Zaragoza que acaba de estrenar la conexión entre dos calles clave para uno de sus colegios

Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza le entregan una carta a Chueca para "desbloquear" el conflicto del VioGén

Tracking Pixel Contents