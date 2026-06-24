Ni Quinto ni Caspe: este es el pueblo de Zaragoza donde dormir esta noche ha sido una odisea

En esta primera ola de calor en Aragón, que ha coincidido con el solsticio de verano y con el inicio de esta etapa del año, ha dejado registros sofocantes en todo el territorio. Los ciudadanos han salido a pasear con abanicos, paraguas y botellas de agua en mano, a su vez que han llenado por primera vez en todo este 2026 las piscinas municipales este pasado fin de semana. Uno de los problemas para la mayoría de la población es el poder conciliar el sueño sin esfuerzo, con las noches ecuatoriales azotándoles cada vez que intentan echarse a la cama y dejándoles ahí durante horas.

Pues bien, son pocos los municipios en los que sus vecinos han tenido que pasar una odisea para poder dormir bien esta noche y que tuvieron de los registros más altos de la comunidad. Se está hablando de Castejón de Valdejasa, localidad ubicada al noroeste de Zaragoza capital (45km) y que ha registrado 25.7 ºC en sus termómetros esta pasada madrugada, una temperatura bastante más agobiante que en muchos puntos de la provincia habituales de ver en estos listados. Según datos consultados en la Aemet, la temperatura mínima récord en un mes de junio.

Iglesia del casco urbano de Castejon de Valdejasa (Zaragoza) / Turismo de Aragón

Con una latitud de 522 metros sobre el nivel del mar, este pueblo perteneciente a la comarca de las Cinco Villas ha puesto el listón casi en los 26ºC de las noches más calurosas de este verano ya en junio. Otros municipios a lo largo de la comunidad autónoma donde se han alcanzado estas temperaturas extremas en mitad de la noche son Caspe y Quinto, que en ninguno de los dos casos han llegado a superar los 24ºC a estas alturas de día.

Pese a que esta ola de calor está viendo su final en los próximos días, los casi 200 habitantes de Castejón de Valdejasa van a seguir que combatiendo esta sensación térmica tan alta en el día de hoy, ya que la Aemet estima que se volverán a alcanzar los 24ºC o 25ºC. Así que recen para que corra algo el cierzo o tenga un ventilador a mano para conciliar el sueño lo antes posible.

Y es que este va a ser el punto más caliente de la comarca cincovillesa en la madrugada de hoy. Si se fijan en sus cinco principales núcleos urbanos, hay dos perseguidores claros para igualar la marca de Castejón: Ejea de los Caballeros, con la máxima puesta en 41 grados y la mínima establecida en 25, al igual que Tauste, con excepción de la mínima (24).

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Sádaba sigue a estas dos localidades con una ligera diferencia de un grado en cada uno de los apartados, mientras que Uncastillo y Sos del Rey Católico ya se desmarcan hasta los 21 o 23 grados de mínima y unos 38 o 39 de máxima. Lo que está claro es que durante estas etapas de calor extremo, dormir hay veces que se vuelve un reto y en ocasiones son en pueblos alejados de las grandes ciudades o metrópolis.