Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza le entregan una carta a Chueca para "desbloquear" el conflicto del VioGén
Las organizaciones piden reabrir las negociaciones, que el consistorio dio por zanjadas la pasada semana
Los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza han iniciado las movilizaciones "en defensa de una implantación adecuada" de la Unidad Égida, encargada de la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. En el marco de estas acciones, representantes sindicales han hecho entrega a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto de esta mañana en el barrio de Miralbueno, de la misma carta que fue remitida días atrás por correo electrónico y que, a día de hoy, aseguran que "continúa sin recibir respuesta".
En ella exigen a la regidora que se implique personalmente en la negociación para "desbloquear el conflicto", que el consistorio dio por zanjada la pasada semana tras recalcular los pluses a los nueve agentes que se incorporarán a la unidad. Tras el acto, Chueca se ha acercado a hablar con los protestantes y les ha asegurado que leerá la misiva y hablará con su equipo.
"Las secciones sindicales reiteran que continúan existiendo importantes discrepancias respecto a las condiciones laborales, las funciones, el sistema de selección del personal y el modelo de implantación de la unidad", explican las organizaciones en un comunicado, insistiendo en que las conversaciones se cerraron "unilateralmente, sin acuerdo y sin votación".
Es por ello que piden a Chueca que convoque una reunión con todas las organizaciones sindicales y el Gobierno de la ciudad "para alcanzar un acuerdo real que permita poner en marcha la Unidad Égida con las garantías necesarias y con unas condiciones laborales dignas para quienes la integren". Las movilizaciones continuarán este jueves durante la celebración del pleno municipal y seguirán desarrollándose en los próximos días "mientras no exista una voluntad efectiva de diálogo por parte del Gobierno municipal", según afirman los sindicatos.
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