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Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza le entregan una carta a Chueca para "desbloquear" el conflicto del VioGén

Las organizaciones piden reabrir las negociaciones, que el consistorio dio por zanjadas la pasada semana

Los sindicatos de la Policía Local le piden a Chueca que se implique en la negociación del VioGén.

Los sindicatos de la Policía Local le piden a Chueca que se implique en la negociación del VioGén.

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza han iniciado las movilizaciones "en defensa de una implantación adecuada" de la Unidad Égida, encargada de la protección y seguimiento de víctimas de violencia de género. En el marco de estas acciones, representantes sindicales han hecho entrega a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el acto de esta mañana en el barrio de Miralbueno, de la misma carta que fue remitida días atrás por correo electrónico y que, a día de hoy, aseguran que "continúa sin recibir respuesta".

En ella exigen a la regidora que se implique personalmente en la negociación para "desbloquear el conflicto", que el consistorio dio por zanjada la pasada semana tras recalcular los pluses a los nueve agentes que se incorporarán a la unidad. Tras el acto, Chueca se ha acercado a hablar con los protestantes y les ha asegurado que leerá la misiva y hablará con su equipo.

"Las secciones sindicales reiteran que continúan existiendo importantes discrepancias respecto a las condiciones laborales, las funciones, el sistema de selección del personal y el modelo de implantación de la unidad", explican las organizaciones en un comunicado, insistiendo en que las conversaciones se cerraron "unilateralmente, sin acuerdo y sin votación".

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Es por ello que piden a Chueca que convoque una reunión con todas las organizaciones sindicales y el Gobierno de la ciudad "para alcanzar un acuerdo real que permita poner en marcha la Unidad Égida con las garantías necesarias y con unas condiciones laborales dignas para quienes la integren". Las movilizaciones continuarán este jueves durante la celebración del pleno municipal y seguirán desarrollándose en los próximos días "mientras no exista una voluntad efectiva de diálogo por parte del Gobierno municipal", según afirman los sindicatos.

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