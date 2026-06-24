Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aday MaraYacimiento Cabeza LadreroGrupos Primera RFEFMónica Mira LeapmotorSucesos ZaragozaPueblo más caluroso
instagramlinkedin

Movilidad urbana

Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

Los equipos trabajan para remolcar el tranvía afectado y restablecer la circulación cuanto antes en uno de los tramos más concurridos de la red.

Vídeo | Un tranvía se queda averiado en pleno centro de Zaragoza

Vídeo | Un tranvía se queda averiado en pleno centro de Zaragoza

Pablo Ibáñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlota Gomar

Carlota Gomar

Zaragoza

En pleno centro de Zaragoza. En hora punta y con los mercurios rondando los 40 grados. Un tranvía se ha quedado parado en el paseo de la Independencia a las 18.19 horas, interrumpiendo el servicio entre las paradas de la plaza de España y César Augusto. La incidencia ha generado cierto malestar e incomodidad entre los viajeros, muchos de los cuales han tenido que bajarse del convoy y recorrer andando este pequeño tramo bajo unas temperaturas especialmente elevadas.

Según explican desde Los Tranvías, los técnicos tienen que determinar ahora cuál ha sido el fallo que ha provocado que el tranvía se quedase parado y no pudiera continuar prestando servicio con normalidad. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen de la avería ni sobre el tiempo que podría prolongarse la incidencia.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, los equipos trabajan en remolcar el convoy afectado para poder despejar la vía y restablecer el servicio en toda la línea cuanto antes. La interrupción ha afectado a uno de los tramos más céntricos y transitados de la red, coincidiendo además con una franja de gran afluencia de viajeros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  3. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  4. Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
  5. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  6. Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
  7. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  8. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza

Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

El día después en el calcinado restaurante La Junquera: "Esperamos seguir funcionando con lo que queda"

El día después en el calcinado restaurante La Junquera: "Esperamos seguir funcionando con lo que queda"

El Ibercaja Estadio podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027

El Ibercaja Estadio podrá acoger conciertos hasta mayo de 2027

Ni Quinto ni Caspe: este es el pueblo de Zaragoza donde dormir esta noche ha sido una odisea

Ni Quinto ni Caspe: este es el pueblo de Zaragoza donde dormir esta noche ha sido una odisea

Una mañana en el corazón del bus urbano de Zaragoza en plena ola de calor: "El número de incidencias en ruta se duplica en verano"

Una mañana en el corazón del bus urbano de Zaragoza en plena ola de calor: "El número de incidencias en ruta se duplica en verano"

El barrio de Zaragoza que acaba de estrenar la conexión entre dos calles clave para uno de sus colegios

El barrio de Zaragoza que acaba de estrenar la conexión entre dos calles clave para uno de sus colegios

Los sindicatos de la Policía Local de Zaragoza le entregan una carta a Chueca para "desbloquear" el conflicto del VioGén

Se acerca el final de la primera ola de calor del verano, pero no de las temperaturas sofocantes en Zaragoza: la Aemet avanza cuándo refrescará

Se acerca el final de la primera ola de calor del verano, pero no de las temperaturas sofocantes en Zaragoza: la Aemet avanza cuándo refrescará
Tracking Pixel Contents