Un tranvía se queda parado en pleno centro de Zaragoza y corta el servicio en hora punta

En pleno centro de Zaragoza. En hora punta y con los mercurios rondando los 40 grados. Un tranvía se ha quedado parado en el paseo de la Independencia a las 18.19 horas, interrumpiendo el servicio entre las paradas de la plaza de España y César Augusto. La incidencia ha generado cierto malestar e incomodidad entre los viajeros, muchos de los cuales han tenido que bajarse del convoy y recorrer andando este pequeño tramo bajo unas temperaturas especialmente elevadas.

Según explican desde Los Tranvías, los técnicos tienen que determinar ahora cuál ha sido el fallo que ha provocado que el tranvía se quedase parado y no pudiera continuar prestando servicio con normalidad. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen de la avería ni sobre el tiempo que podría prolongarse la incidencia.

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Mientras tanto, los equipos trabajan en remolcar el convoy afectado para poder despejar la vía y restablecer el servicio en toda la línea cuanto antes. La interrupción ha afectado a uno de los tramos más céntricos y transitados de la red, coincidiendo además con una franja de gran afluencia de viajeros.