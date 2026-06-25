Avanzan "a buen ritmo" las obras en uno de los parques más grandes de Zaragoza: está abierto el 87% del recinto

El proyecto de renovación integral del parque del Tío Jorge, situado en el distrito de El Rabal, continúa su avance a buen ritmo. Las obras correspondientes a la Fase 1, que dieron comienzo a mediados del pasado mes de abril, han entrado en su etapa más intensa de ejecución. Con estos trabajos se marca un hito en la que ya es la mayor transformación que experimentará este emblemático espacio urbano desde su inauguración en 1968.

"Los operarios ya han consolidado los primeros avances sustanciales tanto en la red de infraestructuras ocultas como en la superficie del recinto", ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. La intervención de mayor complejidad técnica y presupuestaria de esta fase se concentra en la renovación estructural de la red de saneamiento, diseñada expresamente para resolver de forma definitiva los problemas históricos de evacuación de aguas pluviales del parque. Según el último informe de seguimiento de las obras, "ya se han colocado aproximadamente 300 metros del nuevo colector principal de hormigón que discurre bajo el bulevar central, el cual sustituye a la antigua canalización y cuenta con un diámetro de 1,4 metros a lo largo de un trazado total previsto de 498 metros", ha avanzado.

De forma paralela, se ha concluido con éxito el hormigonado integral de los alzados y las soleras de las nuevas arquetas de registro e inspección. En lo que respecta a la red complementaria, los equipos técnicos se encuentran actualmente trabajando sobre el terreno en la definición precisa del trazado de los ramales secundarios, que garantizarán una óptima absorción del agua perimetral y evitarán la formación de las balsas que tradicionalmente inhabilitaban la zona del quiosco y los espacios de terrizo durante episodios de tormentas intensas.

En el plano medioambiental, la obra se está rigiendo bajo estrictos criterios de sostenibilidad, biodiversidad y adaptación al cambio climático. "Durante las últimas semanas, se han llevado a cabo de manera selectiva las labores de poda de mantenimiento y el trasplante de las palmeras y palmitos que se ubicaban en el entorno de la plaza del Monumento al Tío Jorge", ha añadido Serrano. Estas actuaciones garantizan la conservación de los ejemplares de valor ornamental, que serán integrados de nuevo en el renovado diseño paisajístico. El proyecto global contempla la incorporación paulatina de nuevo arbolado autóctono y una mejora sustancial de la masa forestal existente, maximizando la resiliencia del parque ante el incremento de las temperaturas urbanas.

El proyecto de renovación integral del parque del Tío Jorge continúa su avance a buen ritmo. / Ayuntamiento de Zaragoza

Los trabajos en superficie también registran progresos visibles en la definición de la futura zona social y deportiva. Los operarios ya han ejecutado los primeros trabajos de ajuste y replanteo técnico sobre el terreno de las nuevas pistas deportivas de baloncesto y voleibol. Estas canchas se complementarán con un parque específicamente diseñado para mayores y un área de juegos infantiles completamente renovada que duplicará el tamaño de la anterior, equipada con elementos inclusivos y adaptados para niños con diversidad funcional.

Asimismo, se está llevando a cabo una labor coordinada de reposición y desvío de los servicios públicos afectados por las excavaciones. En concreto, se están reubicando las líneas de telecomunicaciones en colaboración con Telefónica y adaptando la red de riego municipal para que sea compatible con las nuevas superficies vegetales y pavimentos de la plaza del Tío Jorge y la futura plaza del Cinco de Marzo, un gran espacio multifuncional concebido para acoger con plenas garantías eventos multitudinarios como la tradicional Cincomarzada o la hoguera de San Juan.

Con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos de la margen izquierda, el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene una estrategia de ejecución sectorizada. Actualmente, las obras ocupan de forma efectiva un perímetro vallado de 2 hectáreas de las 3,5 hectáreas totales que comprende esta primera fase (la cual abarca un área de actuación global de 33.588 m² delimitada por las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio).

Gracias a esta planificación, los ciudadanos pueden continuar transitando por una parte importante del andador o bulevar principal. Dado que el parque del Tío Jorge cuenta con una superficie total de unas 15 hectáreas, más del 86% del recinto permanece abierto y plenamente operativo para el uso público habitual, garantizando que incluso en los momentos de mayor intensidad de los trabajos de esta primera fase, al menos el 76,6% de la zona verde continúe accesible para el vecindario.

Primera fase

Tal y como se anunció en el arranque de las obras, esta primera fase supone la renovación completa del sector sureste del parque, abarcando una superficie de 33.588 metros cuadrados delimitada por el bulevar central y las calles Fernando Gracia Gazulla, Valle de Oza y Sixto Celorrio.

Con una inversión municipal de 3.455.760 euros y un plazo de ejecución estimado en doce meses, el proyecto, ejecutado por la empresa COPHA bajo el control técnico de Ecociudad y el área de Infraestructura Verde, aborda un enfoque integral. Las actuaciones incluyen la tan demandada sustitución del colector subterráneo de saneamiento para poner fin a los problemas históricos derivados con ciertas lluvias torrenciales, especialmente en la zona del quiosco.

Además, el proyecto dota al parque de un valor añadido de cara al futuro: se acometerá la reforma integral de la plaza del Tío Jorge, se creará un novedoso jardín vertical y se incorporarán modernos equipamientos para todas las edades. Entre ellos, destacan un gimnasio al aire libre para personas mayores y nuevas pistas deportivas para la práctica de baloncesto y voleibol. Todo ello, garantizando la protección rigurosa del arbolado existente, plantando nuevas especies autóctonas y mejorando tanto las redes de riego como el alumbrado público.

Dos meses después del inicio de la intervención, el desarrollo de las obras ha alcanzado "su velocidad de crucero" y encara ahora su fase de mayor intensidad constructiva. En estos momentos, los esfuerzos de la maquinaria pesada y los operarios se centran prioritariamente en la renovación del eje del bulevar principal, desde la calle Valle de Broto hasta Fernando García Gazulla, consolidando la principal arteria de conectividad y accesibilidad del recinto.

Esta primera fase del proyecto de renovación, que materializa una demanda histórica de los vecinos de El Rabal, mantiene su previsión de finalización para el primer trimestre de 2027. Con ella, Zaragoza consolidará un modelo de infraestructura verde adaptada a las necesidades de accesibilidad, deporte, ocio y calidad ambiental del siglo XXI.