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El callejón con más esquinas de Zaragoza tampoco se libra de las obras: sale en una novela premiada y tiene un pasado medieval

Unos trabajos de carácter privado mantienen cortado un paso peatonal histórico en el centro de la ciudad

El callejón de las Once Esquinas de Zaragoza, cortado por obras esta semana.

El callejón de las Once Esquinas de Zaragoza, cortado por obras esta semana. / Pablo Ibáñez

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Paula Marco

Zaragoza

Zaragoza está teniendo un inicio de verano marcado, más allá de por las altísimas temperaturas y los mercurios por encima de los 40 grados, por las obras. En varias arterias principales de la capital aragonesa, como todas las que rodean el entorno del Portillo (Anselmo Clavé, Escoriaza y Fabro y Escrivá de Balaguer, con afecciones trasladadas al paseo María Agustín), la muy cercana avenida Valencia, la universitaria Pedro Cerbuna o el céntrico eje que conforman el Coso y la plaza San Miguel, los vecinos conviven desde hace meses con la piqueta.

En cambio, estas no son las únicas intervenciones que se están ejecutando en la ciudad. Más allá de los próximos comienzos en la operación Asfalto, con molestias mucho más puntuales y localizadas, existe un histórico y angosto callejón en el corazón del Casco Histórico, junto a la calle Alfonso, que también está presidido en los últimos días por el cartel amarillo que avisa: "Calle cortada por obras".

Se trata del callejón de las Once Esquinas, que une la emblemática vía zaragozana con la calle Santa Isabel, en forma de 'L'. Los peatones acceden a él desde la calle Alfonso a través de un precioso arco junto al número 31, un edificio que está catalogado por el Ayuntamiento de Zaragoza con un grado de protección de Interés Arquitectónico, por lo que las fachadas, la caja de escaleras, las carpinterías y las cerrajerías están bajo su amparo.

Aunque, eso sí, en este caso la intervención tiene que ver con unas obras de carácter privado, no municipales. De hecho, desde calle Alfonso, donde se ve el cartel que corta el paso, se observa un andamio en una de las fachadas interiores.

Historia medieval

El callejón de las Once Esquinas debe su nombre a su pasado medieval, cuando tenía una planta quebrada, zigzagueante e irregular, con suficientes recodos como para justificar ese sobrenombre. El propio Ayuntamiento de Zaragoza, en una ficha patrimonial de un edificio recayente al callejón, habla de un “antiguo callizo medieval” cuyo trazado estaba “lleno de quiebros” y que desapareció en parte con la apertura de la calle Alfonso I.

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Además, el callejón es uno de los escenarios de la novela 'Donde surgen las sombras', del escritor zaragozano David Lozano. Un libro publicado en 2006 y que recibió el Premio Gran Angular.

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