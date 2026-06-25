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Confirmado: suspendidas todas las hogueras de San Juan en Zaragoza por la alerta roja de incendios

La capital aragonesa cancela las últimas tres hogueras previstas, sumándose a las trece ya suspendidas la semana pasada por la alerta por calor

Hoguera de San Juan en el barrio de La Jota en Zaragoza en 2022

Hoguera de San Juan en el barrio de La Jota en Zaragoza en 2022 / Jaime Galindo. / EPA

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Paula Marco

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado la suspensión de todas las hogueras de San Juan previstas para este fin de semana en los diferentes barrios de la ciudad por la alerta roja de incendios. La ola de calor, que todavía azota a la capital aragonesa, ha provocado que los vecinos de la capital aragonesa se queden sin una de las tradiciones más asentadas en el comienzo del verano.

La suspensión de las hogueras de San Juan era algo que se presuponía en toda Zaragoza. La semana pasada ya se tuvieron que cancelar hasta trece hogueras programadas en el Picarral, Oliver, Actur, Las Fuentes, Tío Jorge, Delicias, San Gregorio, La Almozara, Parque Venecia, San Juan de Mozarrifar, Universidad, Rosales del Canal y Valdefierro.

Las únicas tres hogueras de San Juan que mantenían viva la esperanza de celebrarse este fin de semana en Zaragoza debido a una bajada de las temperaturas que nunca ha llegado eran las de La Paz (viernes 26), Miralbueno (sábado 27) y Casablanca (sábado 27). El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado a mitad de mañana que también se suspenden por la alerta roja por riesgo de incendios.

Una hoguera de San Juan, en una imagen de archivo, en un barrio de Zaragoza.

Una hoguera de San Juan, en una imagen de archivo, en un barrio de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

De este modo, miles de zaragozanos no han podido disfrutar alrededor del fuego de la noche más corte del año. Se trata una de las citas más multitudinarias del año donde familias y amigos se reúnen para cantar, bailar, comer y disfrutar de la compañía alrededor del fuego. Se cree que el fuego purifica y ahuyenta los malos espíritus. Las raíces de esta fiesta está en la celebración de la llegada del solsticio de verano para honrar al sol y la fertilidad.

Algunos barrios como La Jota innovaron en la celebración de la hoguera de San Juan y cambiaron el fuego y la brasa por una manguera para poder refrescar a los asistentes y aguantar más frescos los más de 40 grados registrados el pasado martes. Cabe recordar que Zaragoza va a acumular al menos diez días consecutivos con temperaturas por encima de los 36 grados. Una situación, que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podría prolongarse al menos hasta el domingo.

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