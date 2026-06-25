Confirmado: suspendidas todas las hogueras de San Juan en Zaragoza por la alerta roja de incendios

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado la suspensión de todas las hogueras de San Juan previstas para este fin de semana en los diferentes barrios de la ciudad por la alerta roja de incendios. La ola de calor, que todavía azota a la capital aragonesa, ha provocado que los vecinos de la capital aragonesa se queden sin una de las tradiciones más asentadas en el comienzo del verano.

La suspensión de las hogueras de San Juan era algo que se presuponía en toda Zaragoza. La semana pasada ya se tuvieron que cancelar hasta trece hogueras programadas en el Picarral, Oliver, Actur, Las Fuentes, Tío Jorge, Delicias, San Gregorio, La Almozara, Parque Venecia, San Juan de Mozarrifar, Universidad, Rosales del Canal y Valdefierro.

Las únicas tres hogueras de San Juan que mantenían viva la esperanza de celebrarse este fin de semana en Zaragoza debido a una bajada de las temperaturas que nunca ha llegado eran las de La Paz (viernes 26), Miralbueno (sábado 27) y Casablanca (sábado 27). El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado a mitad de mañana que también se suspenden por la alerta roja por riesgo de incendios.

Una hoguera de San Juan, en una imagen de archivo, en un barrio de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

De este modo, miles de zaragozanos no han podido disfrutar alrededor del fuego de la noche más corte del año. Se trata una de las citas más multitudinarias del año donde familias y amigos se reúnen para cantar, bailar, comer y disfrutar de la compañía alrededor del fuego. Se cree que el fuego purifica y ahuyenta los malos espíritus. Las raíces de esta fiesta está en la celebración de la llegada del solsticio de verano para honrar al sol y la fertilidad.

Algunos barrios como La Jota innovaron en la celebración de la hoguera de San Juan y cambiaron el fuego y la brasa por una manguera para poder refrescar a los asistentes y aguantar más frescos los más de 40 grados registrados el pasado martes. Cabe recordar que Zaragoza va a acumular al menos diez días consecutivos con temperaturas por encima de los 36 grados. Una situación, que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podría prolongarse al menos hasta el domingo.

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La ola de calor que ha azotado a toda España ha dejado varios sustos en forma de incendio o incluso apagón en Zaragoza. El primer susto tuvo lugar el pasado viernes por la noche cuando las llamas se desataron a orillas del Canal Imperial a pocos metros de las viviendas de Parque Venecia. La segunda gran incidencia se dio el lunes cuando 50.000 clientes del centro, San José y Actur se quedaron sin suministro de luz durante aproximadamente media hora por un apagón provocado por las altas temperaturas. Por último, el martes quedó completamente calcinado el edificio del restaurante La Junquera y los bomberos tuvieron que luchar contra las llamas a más de 40 grados.