De merendero a complejo de ocio, esta es la historia del restaurante La Junquera: "Tras el incendio han venido a pagarnos una de las comidas que quedaron a medias"

El restaurante La Junquera, en el barrio de Casablanca de Zaragoza, tiene casi 80 años de historia. Un tiempo en el que han transformado un lugar apartado, vinculado al cauce del río Huerva, en un complejo de ocio muy querido por los zaragozanos. Ahora, tras haber sido pasto de las llamas por un presunto accidente eléctrico, la familia que ha estado al frente del negocio agradece las muestras de cariño que han recibido. "Este jueves uno de nuestros clientes ha venido a pagarnos la comida que quedaron a medias cuando se declararon las llamas", narra Jesús Burillo, miembro de la tercera generación familiar en la gestión del espacio.

Hace 80 años el entorno en el que ahora se encuentra el restaurante y sus terrazas era muy distinto. Donde ahora se encuentran chalets y carreteras primaban los juncos, olivos, olmos y la vegetación de ribera. Una zona de descanso y de las meriendas al aire libre. En ese paisaje nació en 1948 el merendero La Junquera, que ofrecía gaseosas, refrescos, meriendas y vinos de la tierra a quienes acudían a pasar el día junto a la fuente y al río. En la página web del negocio se recuerda además la fama de las aguas de la fuente y de los baños, pesca y meriendas en las pozas del Huerva.

Aspecto del restaurante La Junquera tras el incendio. / Miguel Ángel Gracia

Una imagen bucólica que contrasta con la ceniza de las jornadas posteriores al siniestro. El escenario actual es "desolador" para toda su familia y su equipo, especialmente tras una trayectoria vinculada con el desarrollo del restaurante. No obstante, Burillo insiste en aprovechar la ocasión para "agradecer tanto cariño, tanta preocupación que hemos recibido" por parte de los clientes y del entorno cercano. "La verdad es que llevamos muchos años trabajando y trataremos de seguir adelante", narra. Sobre todo al recordar que ya se han repuesto a golpes como el que supuso la dana u otras inundaciones del Huerva. "Lo que nos acaba de pasar es muy gordo, pero siempre hemos resurgido", cuenta.

Tapas y meriendas

Por el momento la estrategia para recuperar la actividad pasa por mantener el servicio de tapas y meriendas en las zonas que no han sido alcanzadas por el fuego. "Nuestra intención es poner en funcionamiento lo que se ha salvado, que es la terraza y poder funcionar con los que podamos estar. Y sobre todo, cuando nos den permiso, intentar volver a reconstruir todo esto", inciden.

Con el paso de las décadas, aquel merendero que reunió a tantas familas de zaragoza en los años de la dictadura se transformó en un complejo hostelero de ocio y restauración. Hasta el incendio La Junquera se presentaba como un Espacio Multiocio, en el que el restaurante y el asador convivían con terrazas, barbacoas privadas, una zona infantil y espacios para celebraciones. Pero todo con un mismo objetivovo: pasar un día de campo en las afueras de la ciudad y disfrutar de la brasa al aire libre.

Los vecinos de la zona agradecen la presencia del histórico merendero, que recuerdan de toda la vida. "Es una verdadera pena lo que ha pasado, toda la familia es muy atenta y han trabajado mucho en este lugar", afirma María Reyes, una de las vecinas (residente en Valdespartera) que era habitual del espacio.

"En esta zona de la ciudad no existe otro sitio parecido, por lo que espero que vuelvan a trabajar muy pronto", indica. "El dueño realmente estaba desolado, por lo que nos han contado todo fue muy rápido: de hecho, empezamos a ver el humo cuando ya casi estaba todo destruído", considera.