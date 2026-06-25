La ola de calor deja al Ebro con caudales mínimos en Zaragoza: "No se corresponde lo que pasa en el Pirineo con lo que se ve en el puente de Piedra"

El río Ebro a su paso por Zaragoza muestra en estos momentos una fina lámina de agua que hacen pensar en los duros y sofocantes días de agosto. Un estiaje aparente que se ve reforzado por la actual ola de calor, pues realmente el cauce a su paso por la estación de aforo del centro de la capital aragonesa registra 48 metros cúbicos por segundo lo que es un caudal normal en esta época del año, algo por debajo de la media. Sin embargo, el descenso en las últimas jornadas ha sido abrupto, pues solo hace un mes, el 23 de mayo, registraba unos 150 metros cúbicos por segundo. Este martes su altura es de solo 0,7 metros y deja a la vista una gran proliferación de macrófitas (algas de agua dulce) que anticipan un complicado verano de insectos en la ciudad.

La pobre imagen del Ebro al pasar por el Pilar en este final de junio contrasta con las reservas de agua embalsada y la situación del resto de la cuenca, al 85% de capacidad y augurando un verano sin restricciones en el uso de agua (salvo sorpresas). De hecho, el comportamiento del deshielo, según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha sido especialmente suave. "La nieve ya se ha fundido, pero el proceso se realizó de forma muy progresiva y positiva para los caudales", indican. De este modo, la situación del río "es la normal para estas fechas" al recordar, por ejemplo, que en los peores momentos de la sequía de 2023, el caudal a su paso por Zaragoza rondaba los 30 metros cúbicos por segundo.

"Realmente la imagen del río a su paso por Zaragoza es una cuestión de gestión hídrica, si el caudal respondiera a lo que ofrecen sus afluentes de forma natural estaría mucho más crecido", precisa el delegado en Aragón de Seo/BirdLife, Luis Tirado. "Los ríos tal y como los conocemos en la actualidad son artificiales y los aportes de agua se están conservando en los pantanos", indica al precisar que el año está siendo ligeramente más húmedo de lo habitual, a pesar de las últimas jornadas de calor.

"No se corresponde lo que pasa en el Pirineo con lo que se ve en el puente de Piedra", recuerda el portavoz ecologista, que indica que en las últimas jornadas las cascadas y torrentes en la cordillera están llenos de agua mostrando una vitalidad inusitada. "Se han producido muchas tormentas y eso permite mantener el agua embalsada", considera. Lo verdaderamente anómalo de la situación, según Tirado, es la concatenación de jornadas con altas temperaturas.

La proliferación de plantas acuáticas en el río Ebro que dejan verse en las últimas semanas también es característica del verano. "El agua baja cargada de nutrientes, provenientes de los retornos de las zonas agrícolas situadas aguas arriba, y con la luz, la temperatura, y la menor velocidad del agua, se favorece su crecimiento", explican desde la CHE. En principio, los especialistas manifiestan que no es algo negativo, aunque algunas plantas muy alargadas pueden resultar molestas para los navegantes o dificultar algunas tomas de agua.

Tirado señala que el bajo caudal favorece, en todo caso, la proliferación de insectos. Estos animales, entre los que destaca la mosca negra por su especial virulencia contra los paseantes, ponen sus nidos en las zonas verdes que dejan sobre la superficie del río. Por este motivo tanto la CHE como el Ayuntamiento de Zaragoza ya tienen en marcha su campaña anual de larvicidas. "En un régimen natural del río las macrófitas quedarían bajo la superficie o se arrastrarían aguas abajo", indica Tirado.

Embalses

Por otro lado, la campaña de riegos que se extenderá hasta el mes de octubre se afronta con relativo optimismo. Según los datos difundidos esta semana por la CHE, los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 83,6% de su capacidad, con 6.521 hectómetros cúbicos de los 7.800 que pueden albergar en su totalidad, tras perder un 2% de su volumen con respecto a la semana anterior.

En la misma semana de hace un año sumaban 6.825 hectómetros cúbicos, correspondientes al 87,5% de la capacidad total, mientras que el promedio de los últimos cinco años (2021-2025) se sitúa en el 73,3%, con 5.720 hectómetros cúbicos. Sorprende que la reserva de agua embalsada supera el promedio de los últimos cinco años y el mínimo del último lustro, registrado en 2023, con 4.039 hectómetros cúbicos y el 52% de la capacidad total. Con todo, se mantiene por debajo de la cifra del pasado año.

En la margen derecha de la cuenca, el volumen de los embalses se sitúa en el 73%, con 497 hectómetros cúbicos, por debajo de la cifra registrada el pasado año en la misma semana, que fue de 584 hectómetros cúbicos y el 86% de capacidad, aunque por encima del promedio de los últimos cinco años, que fue de 463 hectómetros cúbicos y el 68% de capacidad.

También se mantiene por encima del mínimo del último quinquenio, que se registró en 2024 con 341 hectómetros cúbicos y el 50% de capacidad. Además, la energía hidroeléctrica potencial en esta fecha es de 3.533 GWh, lo que representa el 77% de la capacidad máxima de la cuenca.