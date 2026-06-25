Parque Venecia estrenará su primer instituto en 2028 o 2029: el Gobierno de Aragón inicia los trámites para construirlo

Los vecinos de Parque Venecia verán colmadas una de sus reivindicaciones históricas en los próximos años. El Gobierno de Aragón ha iniciado este mismo jueves los trámites necesarios con el Ayuntamiento de Zaragoza para la construcción del primer instituto del barrio zaragozano, tal y como ha confirmado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en el pleno municipal. Los plazos que maneja el área de Educación de la DGA hablan, dependiendo del proceso burocrático y de las obras, de poder tener listo el equipamiento para el curso 2028/29 o 2029/30.

El proyecto, que fue adelantado por este diario el pasado mes de enero, tendrá un coste estimado de unos 13 millones de euros, aunque esta cifra depende de distintas variables (duración de las obras, materiales...) y todavía no está cerrada. En cualquier caso, los trabajos de construcción oscilarían entre los 18 y los 24 meses, aunque una de las opciones hasta el estreno, que será antes de que acabe la década, sería una ocupación parcial previa para acoger a la promoción que termine 6º de Primaria en el CEIP María Zambrano y 4º de Secundaria en el CPI Parque Venecia.

La parcela escogida está justo detrás de este último colegio, en un área no inundable pese a su cercanía con el Barranco de la Muerte, donde el consistorio además ha estrenado un nuevo canal perimetral para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales, sobre todo a raíz de lo ocurrido en julio de 2023, hace ahora tres años. Una vez esté habilitado el equipamiento, se dará servicio a los alumnos tanto del CPI Parque Venecia como del CEIP María Zambrano.

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La idea inicial del Ejecutivo aragonés era reordenar la parcela a nivel urbanístico para crear una zona única de 29.000 metros cuadrados donde irá el instituto, al que se accederá desde la calle Paolo Veronese. Junto a ella, en la esquina izquierda, se dejaron 7.000 metros cuadrados de uso deportivo, aunque un acuerdo entre la DGA, el consistorio y las agrupaciones vecinales supondrá que, finalmente, en ese solar contiguo se levanten las 200 viviendas públicas que impulsarán en el barrio desde el Pignatelli, dentro del plan Más Vivienda.