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Los pisos públicos de Parque Venecia cambian de parcela tras la polémica y el Gobierno de Aragón inicia los trámites para construir un instituto público

El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA han acordado con los vecinos una nueva ubicación para las viviendas de alquiler asequible

Letrero a la entrada del barrio zaragozano de Parque Venecia.

Letrero a la entrada del barrio zaragozano de Parque Venecia. / Jaime Galindo

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Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

La negociación a tres bandas entre las agrupaciones vecinales de Parque Venecia, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tras la polémica surgida por la parcela escogida por ambas administraciones para levantar 200 pisos públicos ha llegado a buen puerto. Tras la reunión mantenida hace unas semanas en la consejería de Fomento, los vecinos propusieron al consistorio y la DGA un nuevo suelo, como así les habían ofrecido, y ambos han dado el visto bueno, en dos direcciones.

Por un lado, las viviendas se construirán en un terreno más grande, calificado para usos deportivos. En el extremo izquierdo de dicha pastilla será donde se construyan los 200 hogares de alquiler asequible. A su vez, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha anticipado que la consejería de Educación ha iniciado este jueves los trámites para construir el nuevo instituto público en el joven barrio zaragozano.

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