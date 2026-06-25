Polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca suspende el pleno durante 20 minutos en un debate sobre el Parque de Atracciones

La polémica en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza ha subido los decibelios en el pleno del ayuntamiento de este jueves incluso antes de que comenzase a debatirse una moción presentada por Vox, en la cual se pide el cese del director general de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, José María Ruiz de Temiño. Antes de la exposición de la misma, ha intervenido la asociación Salvemos los Pinares de Venecia, que ha mostrado pancartas en las que calificaba de "chapuza" el proyecto, con el complejo cerrado y a expensas de encontrar una solución.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha tomado la palabra y ha pedido a los vecinos que retirasen las pancartas, asegurando que el reglamento no permite exhibirlas. Tras la negativa de la asociación a bajar los carteles, la regidora ha decidido suspender el pleno y ha convocado una junta de portavoces extraordinaria, mientras los concejales se retiraban del salón de plenos.

Tras 20 minutos de incertidumbre, en una decisión inédita en lo que va de legislatura, Chueca ha reanudado el pleno con normalidad. Aunque, eso sí, ha pedido a los ciudadanos que acompañaban a la interviniente de Salvemos los Pinares de Venecia que, o bien retirasen los carteles, o bien se desplazasen a la tercera fila. Los vecinos han optado por esta última y han seguido exhibiendo las pancartas, una práctica habitual en la práctica totalidad de los plenos.

Ya en harina, los decibelios no han bajado. Esta vez, en el debate en torno a la figura de José María Ruiz de Temiño. La concejal no adscrita Marisa Gaspar, ex de Vox, ha sido quien ha evitado con su voto en contra que la moción que pedía la dimisión del director general no prosperase. Vox, que había presentado la propuesta, el PSOE y ZeC han votado a favor, pero la decisión de Gaspar ha decantado la balanza.

Críticas cruzadas

El momento más hilarante se ha producido cuando Gaspar, para defender el sentido de su voto, que permitía al PP salvar un tema delicado, ha cargado durísimamente contra su ex partido. "¿Quieren echar a Temiño para poner en el puesto a uno de los asesores que han metido en el Gobierno de Aragón, con esos curriculazos?", ha ironizado. Y, en el mismo tono, ha proseguido: "Me acusaban de que iba a ser la concejal número 16 del PP. A ver si van a ser ustedes (por Vox) los número 11 del PSOE".

Asimismo, los recados no han cesado contra, en este caso, Santiago Abascal. "¿Por qué el único proyecto que no quieren tumbar es La Romareda? ¿No les deja Abascal, a quien no le importa nada Zaragoza?", ha aseverado, llamando a Vox a que "demuestre" ser socio de gobierno de Chueca, mientras que la portavoz de laa formación ultra, Eva Torres, defendía que lo único que pedían era "responsabilidades".

Especialmente duros se han mostrado con la figura de Temiño desde la bancada de la izquierda. Tanto Horacio Royo (PSOE) como Suso Domínguez (ZeC) han recordado que llevan "seis años pidiendo su cese", desde que estaba el ahora director general como máximo responsable de Zaragoza Vivienda. Ambas formaciones han asegurado que había "acusaciones de acoso laboral y conflictos de intereses con Brial" en esa etapa.

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Mientras, Ángel Lorén (PP) ha afeado a Vox que esté "haciéndole el juego a la izquierda" y ha acusado al PSOE y a ZeC de llevar a cabo una "persecución, desde el primer día, contra Temiño". Respecto al Parque de Atracciones, ha suscrito que la concesión "había caducado" y que la fianza de 600.000 euros del nuevo concesionario, Moncayo Leisure, es "la más alta de la historia".