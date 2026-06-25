Preocupación entre los venezolanos en Zaragoza: "He hablado con mis familiares y no han dormido por el terror"

El terremoto en Venezuela se sigue con mucho interés y preocupación desde Aragón. La comunidad de migrantes en el territorio es muy grande, así como los vínculos sociales con el país latinoamericano. La madrugada de este jueves ha sido dramática para los residentes en las distintas poblaciones, tratando de conocer el estado de sus vecinos y familiares. "He podido hablar con ellos y me han dicho que no han dormido por el terror", explica Samuel Pérez, nacido en Caracas y actualmente párroco en el barrio de las Fuentes de la capital aragonesa .

"Las familias se han ido a las plazas de las zonas más afectadas, pues nos comunican que sigue habiendo réplicas y un gran temor a que las estructuras dañadas se derriben", indica. Por lo que se sabe, un doble seísmo con magnitudes 7,2 y 7,5 ha dejado al menos 32 muertos y 700 heridos en el país, aunque las cifras podrían aumentar En lo que va de mañana ha estado revistando los vídeos de la tragedia y lamenta cómo está cambiando el horizonte de Caracas. "Edificios que conoce todo el mundo en el este de la ciudad, junto a la falla tectónica, se han venido abajo. Es muy duro verlo desde aquí", asegura.

Desde la parroquia Cristo Rey en la que ejerce como párroco están trabajando en coordinar alguna fórmula de colaboración con las víctimas. Esta misma tarde, en la acogida semanal de migrantes y refugiados, abordarán distintas propuestas de organización. "Aún es pronto, todo está reciente", señalan.

Pérez cuenta el caso de otro sacerdote venezolano en Aragón que en la tarde de ayer estuvo a punto de tomar un vuelo de regreso para ver a sus familiares y que se ha quedado en el aeropuerto de Barajas tras la cancelación de su vuelo. "Sus familiares, gracias a dios, también están bien", indica.

Ahora la preocupación general de la comunidad está en cómo se gestionará la reconstrucción en un país dañado previamente por la situación de carencia económica que arrastran. "Nuestro mayor temor son las consecuencias sanitarias", advierte Pérez. "Realmente estamos en una situación de emergencia", destaca. Ahora, insiste, es el momento de mantener la calma y tratar de canalizar ayuda.

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 heridos han resultado heriodas en Venezuela, por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde del miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.