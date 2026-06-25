La recalificación de los suelos del antiguo convento junto a La Romareda saldrá a exposición pública: 220 pisos de lujo y dos residencias

La recalificación de los suelos del antiguo convento de Jerusalén, donde la family office aragonesa Bancalé impulsará la construcción de entre 204 y 220 pisos de lujo (unos 70 de alquiler, a precio de mercado), así como dos equipamientos privados, sigue superando los trámites administrativos y políticos necesarios antes de ser una realidad. En el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza de este jueves no ha habido sorpresas y el Gobierno municipal del PP ha conseguido sacar adelante la aprobación inicial de la modificación urbanística con el apoyo de Vox y también de la concejala no adscrita, Marisa Gaspar. Tanto el PSOE como Zaragoza en Común han votado en contra.

Se trata únicamente de un paso más de una macrooperación urbanística que reportará algo más de 22 millones de euros a las arcas municipales y que deberá salir en los próximos días a exposición pública. Después, quienes así lo consideren podrán alegar al proyecto planteado a instancia de la propiedad de los suelos, los cuales adquirió por más de 6 millones de euros en 2019. La intención del Gobierno de Natalia Chueca es poder llevar al pleno la aprobación definitiva de la recalificación a finales de este año.

Después, será Bancalé quien marque los plazos de la construcción. Por un lado, los pisos comenzarían a construirse en 2028 y las llaves se entregarían en 2030. A su vez, se levantará un geriátrico privado y otro equipamiento que, en principio, será una residencia para sanitarios que incluirá un coliving para familiares de pacientes de larga duración del Servet. Con todo, esta última parte no está cerrada y dependerá de los usos terciarios que tenga la nueva Romareda, que se decidirán en los próximos meses pero que, debido al Mundial, la FIFA podría obligar a retrasar su estreno hasta 2030.

Estado actual del antiguo convento de Jerusalén, con La Romareda en obras a la derecha. / Jaime Galindo

Los 22 millones de euros que recibirá el consistorio corresponden a la monetización del 10% de los aprovechamientos urbanísticos, como así lo recoge la ley. Además, se habilitará en la parte sur del solar una nueva calle de doble sentido que conectará el paseo Isabel la Católica con Álvaro Bazán. Esta parcela, calificada como religiosa, albergó el convento de Jerusalén hasta 2014, cuando el edificio fue abandonado. Su derribo llegó en el verano de 2023, tras un largo proceso.

El debate sobre el interés público

En términos políticos, el principal punto del debate ha estado en la definición del proyecto como una modificación de interés público y general para la ciudad de Zaragoza. Una postura con la que la izquierda ha sido especialmente crítica y en la que ha basado, a grandes rasgos, su rechazo a la operación. "Se va a construir una promoción de lujo. ¿Van a poder permitírselos los jóvenes o los médicos en formación, con sus sueldos? ¿Una residencia privada soluciona el problema de falta de plazas? La respuesta es un no rotundo", ha denunciado la socialista Ros Cihuelo.

En términos similares, Suso Domínguez (ZeC) ha asegurado que las residencias privadas son una "coartada" y que el objetivo de reinvertir los 22 millones en vivienda pública es una "milonga". "De los 43 millones de aprovechamientos en los presupuestos de 2026, solo tres van a vivienda", ha añadido. Ambas partes han hablado del proyecto "fallido" de la venta de suelos de Vía Hispanidad o de la no construcción de los pisos públicos en los depósitos de Pignatelli.

Los concejales de PP y Vox votan a favor de la recalificación de suelos en el antiguo convento de Jerusalén. / Laura Trives

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha afirmado que estamos ante una actuación "importante" y con "coherencia" que soluciona "un vacío urbano que empobrecía a la ciudad desde hace más de una década". Asimismo, ha criticado duramente la postura de la izquierda.

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Armando Martínez (Vox) también ha considerado que la operación responde a un interés público por la crisis de vivienda que "afecta a todos los españoles, no solo a los más desfavorecidos". Del mismo modo, ha negado que sea un "pelotazo" y ha vuelto a reclamar que se incrementen los estacionamientos en el entorno para los coches.