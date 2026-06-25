La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: "Son medidas que desincentivan su uso"

El Gobierno de España aprobó este pasado martes una modificación normativa en el Reglamento General de Circulación que tiene como objetivo proteger a lo que ha denominado como "usuarios vulnerables" de las vías, que abarca a los peatones, ciclistas, conductores de vehículos de movilidad personal (patinetes) y motociclistas. Las novedades más destacadas para la ciudad de Zaragoza aparecen, sobre todo, relacionadas con los patinetes, para los que fija una nueva edad mínima de 15 años, además de establecer el uso obligatorio del casco y del chaleco reflectante por la noche o en situaciones de poca visibilidad.

Una disposición que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que, en el apartado que se ciñe a los patinetes, establecerá sanciones de hasta 200 euros para quienes incumplan las nuevas normas, lo que será considerado como una infracción "grave". Los patinetes, además, deberán llevar siempre el alumbrado encendido y solo podrán circular por vías interurbanas cuando haya carril bici.

Una decisión que no termina de convencer, por distintos motivos, a quienes acostumbran a desplazarse en VMP. "Son medidas que desincentivan el uso de los patinetes. Tiene gracia que los llamen vehículos de movilidad personal, porque es el medio de transporte con más restricciones de España", critica Guillermo Royo, presidente de la asociación de usuarios de patinetes de la capital aragonesa.

Un joven circula en patinete en Zaragoza. / Jaime Galindo

Los cambios en el día a día, eso sí, no serán demasiados en Zaragoza. Se da la circunstancia de que el ayuntamiento aprobó hace dos años una Ordenanza de Movilidad que entró en vigor el 11 de septiembre de 2024 y que, en esencia, tenía el mismo espíritu que la modificación normativa aprobada por el Ejecutivo central. Las diferencias son sutiles y, en principio, no revestirán de mayor importancia.

Por ejemplo, el consistorio zaragozano puso el límite de edad en los 16 años, uno más que los que ha fijado el Gobierno de España. Fuentes municipales explican que, a la espera de analizar el texto completo cuando se publique en el BOE, "si se sigue considerando que 16 años es una edad más adecuada que 15, se puede mantener nuestra ordenanza como está". "Lo que no podría poner Zaragoza es una edad inferior a la mínima marcada", añaden a ese respecto.

Un usuario de patinete cruza por Goya, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

El uso obligatorio del casco o el alumbrado ya aparecen recogidos en la ordenanza local, por lo que tampoco habrá cambios en ese sentido. Con todo, al ser una ley estatal, y por tanto de mayor rango, habrá detalles de una entidad menor que desde el área de Movilidad sí reconocen que tendrán que modificar, como la obligatoriedad del chaleco en horas de poca visibilidad.

La visión de los usuarios

En cualquier caso, la crítica de los usuarios de los patinetes va en la línea de lo ya expresado cuando el Gobierno municipal del PP sacó adelante la ordenanza. "Cuando hay mucho margen de crecimiento, como el que había en los patinetes en España, quizá es más interesante dejar la puerta abierta a según qué cosas y no ponerlas obligatorias. Por ejemplo, nosotros siempre hemos recomendado el uso del casco", afirma Royo.

Además de este punto, existen otros que siguen generando controversia, como la prohibición de circular por vías interurbanas. "Es un vehículo que alcanza 25 kilómetros por hora. ¿Qué problema hay en que vayan por el arcén, como los peatones?", dice, también con una visión crítica a la modificación de la norma estatal.

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Una usuaria, con su patinete en el carril bici que cruza Goya. / Jaime Galindo

Lo único relativamente positivo, concluye Royo, es que "si la ley es clara, al menos será nacional". "Hasta ahora era un lío, porque dejaban todo a expensas de los ayuntamientos", sentencia, antes de emitir su última crítica: "El término de usuarios vulnerables se lo han sacado de la chistera, porque nos iguala a las motos. Lo cierto es que cada vez hay más restricciones y, si los usuarios tienen más opciones, o se quedan en la clandestinidad y se arriesgan a una sanción u optan por otras".