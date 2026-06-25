El varapalo judicial a la concertación del Bachillerato de Azcón se lleva por delante la Ciudad del Cine en Giesa

El proyecto estrella de Natalia Chueca tendrá que esperar, al menos, un año más. La Ciudad del Cine que pretendía impulsar en la antigua fábrica de Giesa se ha topado con la Justicia. En concreto, con el varapalo judicial a la concertación del Bachillerato en Aragón impulsada por el Gobierno del conservador Jorge Azcón que incluía de forma específica y excepcional siete ciclos formativos del área audiovisual, en modalidad concertada, que iba a impartir el grupo San Valero.

Por partes. El Gobierno de Natalia Chueca adjudicó directamente -a dedo- al grupo San Valero, responsable de la Universidad San Jorge, toda la parte formativa en Distrito 7. Lo hizo después de que el Gobierno de Jorge Azcón firmara la modificación de la orden con la que pretendía posibilitar la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso. Una orden que recurrió la escuela pública, que solicitó medidas cautelares para que no se pusiera en marcha en septiembre.

Y así fue. Porque la que se conoce como la marea verde logró suspender temporalmente la concertación del Bachillerato en Aragón después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) estimara favorablemente las medidas cautelares solicitadas por 17 entidades con las que urgían la suspensión de la medida hasta que se resuelva el recurso interpuesto. Entre sus argumentos destacaba, precisamente, que la orden se firmó estando el Ejecutivo de Azcón en funciones. Desde el Gobierno rechazaron presentar un recursos y posponen al curso 2027-2028 sus intenciones.

Recreación de la futura Ciudad del Cine en Giesa. / EL PERIÓDICO

Hasta ahora no había trascendido que la concertación de esta formación se había incluido en esta orden singular. Ha sido el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, quien en rueda de prensa ha anunciado que se pospone un curso la puesta en marcha de estos ciclos formativos que iban a comenzar con 400 plazas y ha explicado que el auto impide la concertación de estos ciclos.

El PP carga contra la izquierda

"Lamentamos que el recurso de la izquierda contra la orden del Gobierno de Aragón perjudique a 400 alumnos de Educación Audiovisual, que podrían haber accedido a la educación concertada en septiembre", ha afirmado Lorén, que ha pasado por alto que el recurso lo presentaron hasta 17 entidades, varias organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.

El concejal ha recordado que con la recuperación de Giesa, que ha supuesto una inversión de 20 millones, se "quería poner en valor este edificio abandonado y revitalizar los barrios de San José, Las Fuentes y Montemolín".

Desde San Valero han explicado que la reciente resolución del TSJA "impide el cumplimiento para el próximo curso de una de las condiciones fundamentales de la adjudicación, como es el concierto educativo, por lo que el Grupo San Valero no formalizará la citada concesión de cara al próximo curso académico 2026-2027".

Ha sido el propio grupo San Valero el que le ha comunicado al Gobierno municipal este jueves su decisión. "Por cuestiones totalmente ajenas, resulta imposible cumplir para el próximo curso el fin esencial de la adjudicación", explican desde San Valero, que añaden que estos estudios seguirán impartiéndose en modalidad privada, como hasta ahora, en las actuales instalaciones de CPA Salduie.

El recurso del PSOE

No es el único recurso al que se enfrentaba este proyecto. El PSOE presentó hace unos días un recurso administrativo de reposición y solicitó la suspensión de la adjudicación "a dedo" de la formación. Un recurso que está pendiente de resolución.

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Los socialistas, que no han tardado en reacciones, aseguran que este revés confirma que "el proyecto de Chueca de la Ciudad del Cine de Giesa sólo se sostenía por la inyección de dinero público". Así lo ha explicado el concejal socialista, Horacio Royo, que ha criticado la falta de transparencia del Gobierno de Chueca que no ha informado en más de siete horas de pleno sobre esta situación. Para los socialistas, esta situación "acrecienta las dudas sobre este proyecto que es un fracaso sin contemplaciones del que ya no sólo debe responder el responsable Ruiz de Temiño, sino el propio concejal de Presidencia y la propia Natalia Chueca".