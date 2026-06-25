Zaragoza amplía el horario de la hostelería para la retransmisión de los partidos de España en el Mundial de Fútbol

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una medida excepcional para que los establecimientos hosteleros de la ciudad puedan adaptar su actividad al ritmo de la competición deportiva más importante del año. Con motivo de la celebración del Campeonato del Mundial de Fútbol de 2026, el Consistorio autoriza la ampliación puntual del horario ordinario de cierre de los locales de hostelería.

Esta decisión responde directamente a la solicitud presentada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca Zaragoza). Gracias a este acuerdo, los establecimientos podrán prolongar su actividad hasta alcanzar el horario de finalización de la retransmisión de aquellos partidos en los que participe la Selección Española de Fútbol.

La medida adoptada se ampara jurídicamente en el artículo 35.4 de la Ley 11/2005 reguladora de espectáculos públicos. Dicha normativa faculta a la Administración a flexibilizar, con carácter excepcional, los horarios generales con motivo de celebraciones tradicionales, fiestas locales o eventos de gran relevancia social, cultural y deportiva que justifiquen y faciliten el acceso de los ciudadanos. La ampliación de los horarios se aplicará de forma única y exclusiva durante los encuentros de la Selección Española de Fútbol en el presente torneo mundialista.

Solo para los partidos de España

Para garantizar que la práctica totalidad del sector hostelero de la ciudad pueda ofrecer este servicio a los aficionados, la autorización contempla un espectro de aplicación sumamente amplio. La ampliación horaria será de aplicación para los establecimientos ubicados en locales de titularidad privada, independientemente de si estos se encuentran situados o no dentro de una Zona Saturada. También se beneficiarán de la prórroga aquellos negocios hosteleros que ejerzan su actividad en espacios de dominio público local, autonómico o provincial.

La resolución incluye de manera expresa a los locales cuyo título habilitante restringe su funcionamiento habitual en el tramo de 8:00 a 22:00 horas por lindar con viviendas de uso residencial y disponer únicamente del aislamiento acústico mínimo (fijado en el artículo 32.1 apartado a de la Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones de 2001).

Con el fin de equilibrar el ocio y el descanso de los residentes, la resolución municipal establece ciertas líneas rojas y controles:

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