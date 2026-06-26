Las afecciones al tráfico en Zaragoza, al minuto: siguen las obras y entran en escena los conciertos del Ibercaja Estadio

El Ayuntamiento de Zaragoza ha detallado la planificación de las obras y las afecciones a la movilidad previstas en la capital aragonesa para la próxima semana. "Zaragoza se está transformando y estamos impulsando un esfuerzo real de mantenimiento y conservación de nuestra ciudad, una mejora que, aunque a corto plazo conlleva inconvenientes inevitables en la circulación y el día a día de los ciudadanos, es totalmente necesaria para garantizar un espacio público de calidad y de futuro", ha manifestado el concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo.

El concejal ha apelado a la "comprensión y colaboración de los vecinos" ante estas mejoras esenciales y ha repasado la situación actual de las grandes obras de transformación de la ciudad y los avisos de nuevas actuaciones de carácter más puntual que puedan afectar al día a día de los ciudadanos.

En este sentido, Rodrigo ha detallado que las obras en el entorno del Portillo, la avenida Valencia, el Coso y San Miguel, Pedro Cerbuna o el entorno del río Huerva, mantendrán en próximos días la planificación actual, sin grandes novedades por el momento. El concejal ha explicado que "los desvíos de líneas de autobuses y los itinerarios alternativos están funcionando y en espacios como en el corte del giro de paseo María Agustín hacia San Josemaría Escrivá de Balaguer, la circulación es fluida y no ha conllevado mayores incidencias desde los dos primeros días".

En este sentido, Rodrigo ha explicado que "la reducción del tráfico con motivo del final del curso escolar también ha ayudado a reducir la presión". No obstante, el edil ha pedido a los ciudadanos "mantener los itinerarios alternativos que realizan y que están demostrando la capacidad urbana de flexibilizar los flujos por otras vías".

Conciertos

Con todo ello, José Miguel Rodrigo ha recordado que en los próximos días habrá dos fechas clave en la movilidad: el sábado 27 de junio y el viernes 3 de julio, con motivo de los conciertos de Leiva y Romeo Santos en el Ibercaja Estadio. Por ello, "desde el Ayuntamiento de Zaragoza hemos dispuesto un refuerzo especial de transporte público para las dos jornadas", ha destacado el edil.

El autobús urbano contará con una lanzadera especial, EM3, que circulará entre la Puerta del Carmen y la calle Luciano Gracia (junto al estadio), pasando por la Plaza de Europa. Este sábado funcionará desde las 20:30 a las 2:30 horas de la madrugada. Contará con 12 autobuses y tendrá una frecuencia aproximada de 4 minutos. En el caso del día 3 de julio, con idéntica dotación y frecuencia, el horario será de 19:00 a 1:00 horas de la madrugada.

También refuerza su servicio el Tranvía de Zaragoza. Antes del concierto se sumarán al servicio habitual un total de cuatro unidades dobles extra, lo que permitirá alcanzar una frecuencia de 5 minutos. A la salida del concierto también estarán a disposición de los usuarios cuatro tranvías dobles que se suman al servicio habitual. Recordamos que el servicio de tranvía la noche de los sábados se extiende hasta la 01:30 horas de la madrugada.

Obras menores

De la misma manera, el Rodrigo ha querido repasar algunas de las actuaciones menores que afectarán a la movilidad o al tránsito peatonal en algunas de las calles de la ciudad:

• Calle Antonio Gil de Jasa (Renovación de red de abastecimiento)

Una de las actuaciones de mayor envergadura será la renovación integral de la tubería de abastecimiento de agua, programada desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 24 de julio. Por este motivo, se cortará completamente la vía al tráfico rodado en el tramo comprendido entre las calles Alar del Rey y Tomás Zumalacárregui, quedando prohibido el estacionamiento en toda la zona afectada. El acceso a los garajes privados estará garantizado, permitiéndose la entrada y salida por una u otra calle en función del avance físico de las obras. Adicionalmente, para el acopio de material constructivo, se prohibirá el aparcamiento en el tramo entre Zumalacárregui y Cervantes, una medida que no afectará a los veladores de la zona ni a la reserva para personas con movilidad reducida (RPMR), aunque se prevén cortes de tráfico muy puntuales para la descarga de materiales el día 29 de junio entre las 08:00 y las 13:00 horas.

• Paseo Reyes de Aragón (Renovación de elementos de registro)

El próximo martes 30 de junio, entre las 08:00 y las 14:00 horas, se acometerá la renovación de la tapa y el aro de registro a la altura del número 20 del Paseo Reyes de Aragón. Los trabajos causarán la ocupación parcial de la calzada, restringiendo el acceso desde el Paseo de los Duques de Alba exclusivamente a aquellos vehículos que pesen menos de 3,5 toneladas. Con el fin de situar la maquinaria y el material de obra, se prohibirá el estacionamiento frente al número 20, específicamente en el espacio delimitado entre los contenedores de residuos y el paso de peatones. El Ayuntamiento ya ha coordinado con la empresa concesionaria AVANZA el correspondiente desvío de la línea de autobús 58, que cubre el trayecto entre Fuente de la Junquera y la línea del Tranvía, que durará unas horas, sin mayores inconvenientes,

• Calle Maestre Racional (Reparación de pavimento)

Con el objetivo de reparar el pavimento deteriorado de la acera a la altura del número 16, desde el viernes 26 de junio hasta el lunes 7 de julio se procederá a ocupar el carril de circulación en sentido Santa María Rosa Molas. Para garantizar la seguridad de los peatones, se habilitará un pasillo protegido sobre la calzada. El tráfico rodado se mantendrá operativo en ambos sentidos a través del carril libre, regulándose el paso mediante señalización de prioridad.

• Estacionamiento CDM Siglo XXI (Instalación fotovoltaica)

En el marco del proyecto de transición energética y sostenibilidad municipal, se llevará a cabo la instalación de placas fotovoltaicas correspondientes al lote 1 de la planta solar del equipamiento. Los trabajos, que se extenderán desde el sábado 27 de junio hasta el 27 de agosto, mantendrán ocupada la mitad sur del estacionamiento situado entre el CDM Siglo XXI y el IES Miguel Molinos. Asimismo, a partir del lunes 29 de junio, la ocupación se ampliará a toda la zona de estacionamiento dispuesta en paralelo a la Avenida José Atarés.

• Calle Paolo Veronese (Renovación de sumidero y rígola)

Durante las jornadas del lunes 29 y el martes 30 de junio, en horario de 08:00 a 14:00 horas, se realizarán trabajos de renovación de un sumidero y de la rígola en el acceso a la Avenida Tiziano. Esta intervención requerirá la ocupación del carril derecho de la circulación en dicho tramo, liberando el resto de la calzada para el tránsito de vehículos.

• Avenida San José en Monzalbarba (Trabajos de cata técnica)

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Desde el lunes 29 de junio hasta el jueves 2 de julio, se ejecutará una cata técnica de prospección en el paso inferior de la autovía A-68. La actuación obligará a ocupar un tramo de aproximadamente 50 metros del carril de circulación con sentido hacia Monzalbarba. Al igual que en otras vías, se garantizará la circulación del tráfico en ambos sentidos de manera alterna por el carril libre mediante la instalación de señales de prioridad de paso. Esta intervención se realiza de forma coordinada con la Junta Vecinal de Monzalbarba.