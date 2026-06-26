El grupo argentino Fenix ofrece 700.000 euros por los activos de Morte: el Parque de Atracciones de Zaragoza podría reabrir en septiembre

El culebrón del Parque de Atracciones de Zaragoza podría estar próximo a su fin. El grupo inversor argentino Fenix Entertainment ha ofrecido 700.000 euros al administrador concursal de las sociedades de Jesús Morte para comprar las atracciones propiedad del empresario zaragozano, una propuesta que deberá ser contestada, en sentido positivo o negativo, en las próximas horas o días. Con ella, Fenix no solo espera quedarse con estos activos, sino que también asumirían el control del 20% de las acciones de Moncayo Leisure que ostenta Morte y podrían reabrir a finales de septiembre o principios de octubre.

En ese sentido, cuando se creó esta sociedad, el pacto establecía que el fondo argentino dirigido por Marcelo Figoli aportaría toda la inversión económica para reformar el principal complejo de ocio de Zaragoza, 15 millones de euros, liderando el proyecto con un 80% de las participaciones de Moncayo Leisure. El 20% de Morte era en especie, y correspondía a la puesta a disposición de la sociedad de las atracciones que aún posee la empresa PAZ, gestora del parque, sin ninguna contribución en líquido.

Un momento, a finales del pasado año, en el que estos activos estaban valorados en unos 2,7 millones de euros, que era la cantidad que Moncayo iba a pagar a PAZ para quedarse con los derechos de propiedad de las atracciones. Sin embargo, desde entonces todo ha cambiado, pese a que Morte insistió hace poco en que esperaba una oferta "de dos o tres millones". En febrero, cuando la nueva adjudicataria (la única que pujó) debía hacerse cargo de la concesión del complejo para los próximos 50 años, los Morte dieron a conocer una delicadísima situación financiera, con siete millones de deuda que les hicieron entrar en preconcurso de acreedores.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público. / JOSEMA MOLINA

Un hecho que provocó un enfado mayúsculo en sus socios argentinos, Fenix, pese a que no perdieron el interés por asumir la gestión del Parque de Atracciones de Zaragoza. Pero Moncayo Leisure renunció a asumir la concesión en las actuales condiciones, por lo que el ayuntamiento firmó una prórroga forzosa que hace que, a todos los efectos, Morte siga siendo el único responsable de la dirección del complejo durante esta temporada.

Algo que ha llevado al parque al cierre por primera vez en más de medio siglo, desde que se puso en marcha en 1974, con un erte para la gran mayoría de la plantilla que caduca el 30 de junio y cuyos trabajadores no están dispuestos a renovar. En este lapso de tiempo, se ha confirmado la entrada en concurso de acreedores de todas las sociedades de la familia Morte (PAZ, Acuario de Zaragoza y Esteo), que ahora dependen del administrador Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de Abogados y socio director del despacho Brexia Legal.

Nueva tasación

Como ya se ha citado, Fenix no ha perdido el interés en desembarcar en Zaragoza, siendo el parque su primera incursión en Europa a través de un sector que conocen bien, con varios complejos de ocio en su Argentina natal. En España, además, otras divisiones del grupo fundado por Figoli ya han hecho varios proyectos, desde la propiedad del Burgos CF, de Segunda División y que ha estado a punto de jugar el PlayOff para ascender este año, hasta la promoción de conciertos (su principal línea de negocios) como los de Luis Miguel en el Bernabéu, hace dos veranos.

Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Pero todavía no habían logrado penetrar en la rama del entretenimiento y el ocio familiar, y desde Buenos Aires se ve Zaragoza como una oportunidad ideal por distintas variables. Fruto de ese interés intacto, Fenix Entertainment encargó a una empresa externa italiana un análisis sobre el estado tanto de las atracciones que pertenecen a Morte, las cuales quieren comprar, como de las 19 que revierten al Ayuntamiento de Zaragoza.

Y ha sido en base a este documento a través del cual ha realizado una nueva tasación sobre el valor real de los activos del empresario zaragozano. En primera instancia, determinaron que el precio de dichas atracciones sería de 1 millón de euros, no 2,7 millones, siempre y cuando estuviesen en un estado óptimo, que no es el caso. Por tanto, desde Fenix han hecho un estudio sobre la inversión que requeriría ponerlas a punto, algo que se ha cifrado en unos 300.000 euros, un 30% del coste que han marcado, y que se descuentan de ese millón de euros. La oferta ha quedado en esos 700.000 euros y ahora la pelota está en el tejado del administrador concursal.

Los plazos

Así las cosas, las diferentes vías que puede tomar el futuro más inmediato del Parque de Atracciones de Zaragoza dependen tanto de si Sánchez-Rubio da el sí como del tiempo que tarde en responder. En el caso de que lo haga, como se espera, en las próximas horas, y esa contestación sea afirmativa, la reapertura del complejo se podría producir a finales de septiembre o, como tarde, principios de octubre.

Acceso al Parque de Atracciones de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Para ello se requeriría previamente de una reforma de varias atracciones, con el objetivo marcado de que para otoño el complejo de ocio funcionase, durante dos meses, con más del 50% de las mismas a pleno rendimiento. Además, este hecho permitiría celebrar eventos muy consolidados en el parque, como son la OktoberFest de las Fiestas del Pilar o Halloween.

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En el caso de que la negociación entre Fenix y el administrador se demore varias semanas, los inversores argentinos apurarían los plazos hasta el final, con la primera semana de noviembre como fecha límite para asumir la dirección. En ese caso, la reapertura sería en marzo. Aunque, eso sí, en cualquiera de las dos alternativas las obras de reforma, con una inversión de 15 millones, comenzarán en diciembre y la intención pasa por que convivan con la actividad diaria del complejo a partir de marzo, sin cerrar en ningún momento.