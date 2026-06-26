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El 'Primark' polaco y una tienda de bolsas sorpresa desembarcan en el centro de Zaragoza: "Es la primera en España"

Estas dos tiendas amplían la oferta del centro de Zaragoza con propuestas que combinan variedad, precios accesibles y conceptos diferentes

La calle Alfonso de Zaragoza en una imagen de archivo

La calle Alfonso de Zaragoza en una imagen de archivo / Rubén Ruiz

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Vanesa Lacambra

La mañana del viernes 26 de junio ha dejado dos nuevas aperturas comerciales en pleno centro de Zaragoza. La cadena Pepco ha inaugurado su tienda en la calle Alfonso I, nº 28, una de las más emblemáticas de la capital aragonesa. Un amplio espacio distribuido que se suma a las otras cinco que ya tiene en la ciudad. Con esta nueva incorporación, la marca refuerza su presencia en una de las zonas más transitadas por vecinos y turistas.

Desde primera hora, la afluencia ha sido constante. Decenas de personas han entrado a observar que ofrecía este nuevo establecimiento, conocido por sus precios asequibles y su variedad de productos. Pepco mantiene su oferta habitual: moda infantil, ropa de mujer y hombre y artículos para el hogar y una amplia gama de juguetes. "Pepco tiene de todo: desde bebé hasta adolescente, además de decoración y moda para adultos Abrimos de 10 a 21", explica una trabajadora.

La nueva tienda Pepco en la calle Alfonso, con una gran afluencia de gente durante toda la mañana.

La nueva tienda Pepco en la calle Alfonso, con una gran afluencia de gente durante toda la mañana. / El Periódico de Aragón

Gran expectación durante la apertura

La expectación se ha hecho notar también en la calle. Muchos viandantes que pasaban por Alfonso I se detenían a entrar, atraídos por la novedad. Entre ellos, varias familias que ya conocían la cadena. "Nos gusta mucho porque tiene una gran variedad para las niñas", comenta una madre a la salida del establecimiento. Los más pequeños también han mostrado mucho entusiasmo. "La tienda está muy chula porque hay muchos y juguetes y, sobretodo cubos de Rubik", asegura.

Interior de la nueva tienda Pepco, situada en la calle Alfonso I.

Interior de la nueva tienda Pepco, situada en la calle Alfonso I. / El Periódico de Aragón

Otra clienta ha destacado los precios. “Está muy bien porque tiene cosas económicas y accesibles, y tienes desde para bébes hasta para los 15 años", detalla esta clienta. Incuso vecinos de localidades cercanas, como Pinseque se han acercado a la apertura: "Ya conocemos la cadena y nos gusta mucho", señala. En general, el ambiente que se respira es de familiaridad y tranquilidad, con un flujo constante de gente entrando y saliendo de la tienda.

Un proyecto pionero

A pocos metros de allí, en la calle Manifestación, abría también sus puertas 'Bolsicas Sorpresa', un proyecto pionero en Zaragoza que apuesta por un concepto distinto: bolsas sorpresa con productos oficiales y licenciado. El establecimiento ofrece tres tamaños: pequeña (8€), mediana (10€) y grande (30 €), con temáticas que abarcan desde Disney y Harry Potter hasta Marvel, videojuegos o anime. "Siempre el valor de lo que hay dentro es superior a lo que pagas", ha explicado uno de los trabajadores.

Bolsicas Sorpresa, la nueva tienda situada en la calle Manfiestación.

Bolsicas Sorpresa, la nueva tienda situada en la calle Manfiestación. / El Periódico de Aragón

Además, cuentan con una modalidad tipo lotería 10 euros, en la que el cliente descubre al momento que producto le ha tocado. El local también vende bebidas y chocolatinas personalizadas de distintas sagas. El dueño ha insitido en que se trata de un proyecto único. "Es la primera tienda y va a ser la única tienda".

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Se alejan del consumo convencional

No tienen redes sociales poque buscan que la visita sea parte de la experiencia, alejándose del consumo convencional. El horario es de lunes a domingo, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:30, excepto los lunes, que solo abren por la tarde. Con estas dos nuevas aperturas, el centro de Zaragoza suma nuevas propuestas comerciales que combinan variedad, precios accesibles y conceptos diferentes para atraer a todo tipo de público.

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