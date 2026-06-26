Nuevo choque por el VioGén en Zaragoza: el PSOE le pide a Chueca que no "regatee" con los pluses a la Policía Local
El Gobierno municipal del PP ha cargado contra Ranera en forma de respuesta y le ha acusado de "mentir"
La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén, que debe culminarse el próximo febrero con la puesta en marcha de la Unidad Égida, tuvo la pasada semana su enésimo capítulo con la negociación por los pluses que deben cobrar los agentes de la Policía Local, nueve, que se sumarán a esta nueva entidad. A raíz de esto, este viernes se ha producido un nuevo choque entre el principal partido de la oposición, el PSOE, con su portavoz Lola Ranera exigiéndole al Gobierno de Natalia Chueca que "no regatee con la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y desbloquee de manera inmediata la puesta en marcha de la unidad".
Ranera ha criticado que el Gobierno de Chueca haya planteado en la mesa de negociación un complemento de disponibilidad de apenas 48 euros mensuales para los ocho policías locales que integrarán la unidad Égida, una cantidad que ha calificado de “absolutamente ridícula”. Desde el PP, el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha respondido con dureza al acusar a Ranera de "mentir", ya que la cifra final será de cerca de 96 euros en base a un criterio que puso sobre la mesa CSL, el sindicato mayoritario.
En cualquier caso, la portavoz socialista ha reclamado a Natalia Chueca que "convoque de inmediato la mesa de negociación con una propuesta económica suficiente para garantizar la disponibilidad de los agentes y permita activar cuanto antes la unidad Égida". Esta es la petición precisamente de los sindicatos, que se la hicieron llegar a Chueca en persona esta semana en un acto.
Lorén, también en respuesta, ha pedido a Ranera que "muestre un mínimo de respeto hacia la Policía Local y hacia los funcionarios que la integran", recordando que "este cuerpo lleva años actuando frente a la violencia de género con absoluta profesionalidad, incluso antes de la adhesión al sistema VioGén". Respecto a las críticas sobre la retribución prevista para los agentes que participarán en el sistema VioGén, el edil popular ha rechazado que pueda calificarse como una "ridícula cantidad".
"Esa cuantía no es una ocurrencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Toma como referencia la doctrina establecida tras un procedimiento judicial promovido por la UFAM de la Policía Nacional en Gran Canaria, cuya resolución fue confirmada por el Tribunal Supremo. Además, este Ayuntamiento la ha actualizado a la realidad actual, pasando de 48 a 96 euros", ha explicado.
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